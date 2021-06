João Gomes, o mais novo timbre do forró; conheça a história do pernambucano

De Serrita (PE), o nome de João Gomes atrai olhares e ouvidos pelo timbre diferente. De voz forte, o cantor traz nas músicas a pegada das vaquejadas. Aos 18 anos, ele já conta com feats e composições autorais.

João Gomes é um nome em ascensão em Pernambuco. Na sexta-feira (19), ele foi atração do "São João de Todos", promovido pela plataforma "Sua Música".



Assista entrevista:



"Sempre precisei da música para me expressa. Sempre ouvi música nas 'pegas de gado'. Foi de uma forma muita natural que a música entrou na minha vida", explica o jovem cantor.

Atualmente, "Meu Pedaço de Pecado" e "Eu Tenho a Senha" são duas letras em alta do forrozeiro. "Sempre matutei nesse negócio de escrever. Sou feliz por saber que a galera curte. Vou escrevendo para o público jovem, letras mais pra cima".

Do Ceará, João Gomes conta ter nomes da música que servem de inspirações. "Cartola, Belchior, na vaquejada o Kara Véia e, agora, muito mais que um ídolo, o cearense Tarcísio do Acordoen. Ele vem me dando toques para melhorar".

Programação de lives

23/06

Horário: 19h

Atrações: Forró do Bom, Sirano e Sirino, Caninana e Bonde do Brasil

24/06

Horário: 19h

Atrações: Brasas do Forró, Fulô de Mandacaru, Gleydson Gavião e Siranin

25/06

Horário: 19h30

Atrações: Banda Styllus, Taty Girl, Eduarda Brasil e Mastruz com Leite

26/06

Horário: 17h30

Atrações: Cavalo de Pau, Mara Pavanelly, Wallas Arrais e Limão com Mel

27/06

Horário: 16h30

Atrações: Eric Land, Lupe Lucena, Luan Estilizado e Lucas Boquinha