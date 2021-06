Em noite de encontro de gerações na música, 'São João de Todos' celebra forró das antigas e piseiro

Foi uma noite para o encontro de gerações no São João Para Todos que neste domingo (20), recebeu veteranos e a nova geração do forró. O festival de cultura nordestina online é promovido pelo streaming Sua Música, contando com lives gratuitas para celebrar o espírito junino. Do forró "das antigas" até o "piseiro eletrônico", a cantora Walkyria Santos e o jovem talento Matheus Silva foram destaques na programação.

No evento, que acontece no Engenhoca Parque, em Aquiraz, se apresentaram também os cantores JM Puxado e Jarly Almeida, que misturou o brega com o festejo junino.

Os shows dão uma pausa e voltam na quarta-feira (23), seguindo com as lives até o dia 27 de junho. A apresentação é dos influenciadores Shylton Fernandes e Niara Meireles.

Forró das antigas

Na estrada há 25 anos, Walkýria Santos (ex- vocalista da Banda Magníficos) relembrou o São João da infância e as quadrilhas na cidade de Monteiro, interior da Paraíba."Todos os dias, tinha uma quadrilha num lugar diferente da minha cidade. Eu sinto falta desse carinho, desse aconchego. Isso foi há muito tempo, mas tá guardado aqui no coração", relembrou.

A voz marcante do "forró das antigas" também lamentou que a crise sanitária da Covid-19 seja ainda um empecilho para o retorno dos shows presenciais. Em 2019, ela chegou a fazer 42 apresentações apenas no mês de junho.

Walkyria Santos Cantora A situação impôs e a gente só tem que respeitar e ter muita fé que tudo isso vai mudar. Se Deus quiser, em 2022, vai ser diferente e eu vou voltar com mais de 42 shows. Pode acreditar!

Em uma noite aonde as gerações do forró se encontraram, Walkyria também deu destaque aos novos talentos que começam a fazer sucesso, principalmente no Nordeste.

"Cada um com a sua identidade, cada um com o seu talento. Você que é bom, não tenha medo. Quando se colocar numa peneira tudo isso, só vai ficar realmente quem for bom. A gente não tem que ter medo de nada, tem que torcer pra essa galera nova que tá surgindo e levando nosso segmento, o nosso forró, pra esse Brasil todo e pro mundo", disse a cantora.

Foto: Reprodução/Sua Música

Piseiro eletrônico

A apresentação deste domingo foi um dia especial para o paraibano Matheus Alves. Com apenas 19 anos, ele participou pela primeira vez de uma live, e garantiu a presença de palco. Também foi dia de estreia do seu primeiro CD, o "Pegada Diferente", com referências eletrônicas.

"A gente quis trazer referências mais modernas, fazer algo que ainda não foi feito. Eu peguei o timbre e lasers do The Weeknd para o meu trabalho", diz, em referência ao cantor canadense.

Trilhando ainda os primeiros passos na música, Matheus recebe o apoio da família na carreira como artista. Ele foi o vencedor do Duelo de Vozes, competição promovida pela Sua Música, e agora faz parte do time da gravadora.

Entre as apostas do material que foi lançado para divulgação, estão as faixas "Amor Bandido" e "Como Doeu". Promissor na carreira, o cantor também compõe parte das músicas de trabalho.

Matheus Alves Cantor O meu sonho na música é poder viver do meu trabalho, poder crescer. Quero ter o meu trabalho cada vez mais amplo e reconhecido em todo o mundo

A programação gratuita de lives do São João de Todos recomeça na quartas-feira e se estende até os domingo. Nesta semana, a partir do dia 23, são esperadas atrações como Forró do Bom, Brasas do Forró, Banda Styllus, Taty Girl, Mastruz com Leite, Cavalo de Pau, Limão com Mel, Eric Land, Luan Estilizado, dentre outras.

Já passaram pelo palco da segunda edição do festival outras bandas e artistas consagrados como Eliane, Saia Rodada, Vitor Fernandes, Aldair Playboy, Tarcísio do Acordeon e Solange Almeida.

Programação

23/06

Horário: 19h

Atrações: Forró do Bom, Sirano e Sirino, Caninana e Bonde do Brasil

24/06

Horário: 19h

Atrações: Brasas do Forró, Fulô de Mandacaru, Gleydson Gavião e Siranin

25/06

Horário: 19h30

Atrações: Banda Styllus, Taty Girl, Eduarda Brasil e Mastruz com Leite

26/06

Horário: 17h30

Atrações: Cavalo de Pau, Mara Pavanelly, Wallas Arrais e Limão com Mel

27/06

Horário: 16h30

Atrações: Eric Land, Lupe Lucena, Luan Estilizado e Lucas Boquinha