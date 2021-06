Forró do HF se apresenta pela primeira vez no 'São João de Todos'; conheça vocalista

De Juazeiro do Norte (CE) para todo Brasil. O Forró do HF participou — pela primeira vez — do "São João de Todos", na noite desta sexta-feira (18). A programação da live, promovida pela plataforma "Sua Música", contou ainda com Renno, Pisadinha de Luxo, Tarcísio do Acordeon e João Gomes.

A banda atua no mercado do forró há quatro anos. O cantor Henrique é o responsável pelo repertório da grupo. Nesta sexta-feira, um álbum promocional com 13 canções foi lançado pelo forrozeiro no "Sua Música".

Assista bate-papo:

"Estamos trabalhando diferentes músicas. Lançamos recente o feat 'Bandida' com Eduarda Brasil. Agora, trabalhamos o CD promocional 'Me Leva Pra Farra'. Temos músicas autorais e cantamos hits da atualidade no nosso repertório", destacou Henrique.

No "São João de Todos", Henrique ressaltou ainda a oportunidade de mostrar o trabalho autoral em um momento tradicional por meio das lives. "Ficar sem São João é perder um pedaço da mão. É a melhor época do ano. Uma oportunidade inexplicável participar do 'São João de Todos" pela primeira vez".

