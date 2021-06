Eliane e Raí Saia Rodada avaliam importância de lives no São João

O primeiro dia de transmissões do "São João de Todos", programação promovida pela plataforma de downloads "Sua Música", foi marcada por apresentações de diferentes nomes do forró. Dos anos 1990, a forrozeira Eliane animou a live, seguida por Raí Soares da banda Saia Rodada.

Em entrevista ao É Hit, os cantores falaram do momento sem eventos presenciais durante o São João e avaliaram a importância de transmissões de shows no período junino.

Assista bate-papo com Eliane:



"A pandemia nos trouxe prejuízo de várias formas. O lado da música foi o mais prejudicado. Fomos os primeiros a parar e agora aguardamos retomada. Estou muito feliz com as lives. Elas ajudam a acerta nossa vida pessoal", conta a forrozeira.

No repertório do São João, Eliane diz fazer um mix de sucessos da carreira com novas canções. "Os fãs gostam de ouvir as músicas antigas. Eu faço uma retrospectiva. Também incluo músicas novas, agora três novas canções. O público curte demais".





Ainda participaram do primeiro dia do São João de Todos, o cantor Daniel dos Teclados e Matheus Fernandes.

"Pão de cada dia"

Raí Soares, titular do Saia Rodada, conta que as lives abrem portas para mostrar os atuais sucessos em um cenário sem eventos presenciais.

Assista entrevista com Raí:



"Mais um ano sem evento. É o momento que a gente traz o pão de cada dia. A importância das lives pega nesse sentido e também nos deixa próximo do público", ressaltou o vocalista do Saia Rodada.

Para o segundo semestre de 2021, Rai prepara o lançamento de um novo produto audiovisual. "Se Deus quiser logo estamos lançando clipe. Daqui a uns 15 dias estamos divulgando".