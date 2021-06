'São João de Todos' começa nesta quarta (16) com Saia Rodada e Matheus Fernandes; veja programação

Enquanto as festas de São João não acontecem presencialmente, as celebrações virtuais continuam como espaço para matar a saudade do clima junino. Pelo menos essa é a intenção do 'São João de Todos', organizado pelo 'Sua Música', que terá uma sequência de lives musicais a partir desta quarta-feira (16), com apresentações de Eliane, da banda Saia Rodada, Daniel dos Teclados e Matheus Fernandes.

Realizado pelo segundo ano consecutivo, o festival teve início, de fato, no último dia 1º, e segue até o próximo dia 26 deste mês. Segundo a programação oficial, a plataforma do 'Sua Música' na internet deve disponibilizar tutoriais de culinária, playlists temáticas e até mesmo conteúdos exclusivos, como jogos festivos.

A live desta quarta, assim como as seguintes, serão disponibilizadas no canal do 'Sua Música' no Youtube.

Gerações da festa

Junto aos nomes desta quarta, 40 artistas já foram confirmados para as lives do evento. Vitor Fernandes, Tarcísio do Acordeon, Solange Almeida e Eric Land são alguns deles.

Segundo a diretora comercial do Sua Música, Marcela D’Arrochella, a reunião dos artistas busca ressaltar a essência do São João.

Marcela explica que o objetivo das lives é trazer nomes da nova geração e clássicos das festas juninas.

"Misturamos o forró, o piseiro, o brega funk... Vários ritmos para mostrar como a cultura nordestina é diversa", pontua.

Estrutura especial

Com programação que deve seguir até o dia 27, o 'São João de Todos' será realizado em uma cidade cenográfica, montada especialmente para os shows.

Além da música, o canal 'Mete Dança' será o responsável por preparar vídeos de coreografias especiais para o público. Já na gastronomia, a chef cearense Marina Araújo comandará uma websérie com oito episódios repletos de pratos típicos da culinária nordestina.

Enquanto isso, os influenciadores Shylton Fernandes e Niara Meireles comandam o evento, que, somente no ano passado, já havia conquistado 20 milhões de visualizações nas lives.

Confira a programação das apresentações:

16/6

Eliane

Saia Rodada

Daniel dos Teclados

Matheus Fernandes

17/6

Biu do Piseiro

Vitor Fernandes

Gil Bala

Aldair Playboy

18/6

Pisadinha de Luxo

Forró do HF

Tarcísio do Acordeon

João Gomes

Renno

19/6

Samyra Show

Solange Almeida

Yuri Pressão

Rogerinho

20/6

Jarly Almeida

Matheus Alves

Priscilla Senna - A Musa

Walkiria Santos

23/6

Forró do Bom

Sirano e Sirino

Caninana

Bonde do Brasil

24/6

Brasas do Forró

Fulô de Mandacaru

Gleydson Gavião

Siranin

25/6

Banda Styllus

Taty Girl

Eduarda Brasil

Mastruz com Leite

26/6

Cavalo de Pau

Mara Pavanelly

Wallas Arrais

Limão com Mel

27/6

Eric Land

Lupe Lucena

Luan Estilizado

Lucas Boquinha