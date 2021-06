Segunda noite do 'São João de Todos' reúne nomes como Vitor Fernandes e Biu do Piseiro

É temporada de festejos juninos! Sem a presença de público, os eventos online seguem o modo mais seguro dos fãs matarem um pouco da saudade. Nessa quinta-feira (17), o "São João de Todos" chegou à segunda noite de apresentações.

Biu do Piseiro, Vitor Fernandes, Gil Bala e Aldair Playboy comandaram a festa direto da cidade cenográfica montada no Engenhoca Parque, em Aquiraz, Região Metropolitana de Fortaleza.

Os shows vão até o dia 27 de junho. Diferentes gerações da música nordestina participam do evento. A seleção musical reúne forró, piseiro, brega, dentre outros ritmos populares do Nordeste.

Legenda: Eliane entre as atrações que abriram o São João de Todos na quarta-feira (16) Foto: Lucas Xerez

A noite de abertura contou com Eliane, Raí Saia Rodada, Daniel dos Teclados e Matheus Fernandes.

Entre os mais de 40 nomes confirmados estão Tarcísio do Acordeon, Solange Almeida, Sirano e Sirino, Taty Girl, Mastruz com Leite e Eric Land.

Noites de 'arraiá'

A primeira edição, realizada em 2020, alcançou mais de 20 milhões de visualizações nas lives. "Estou muito feliz pela possibilidade de participar do 'São João de Todos' e tenho certeza que a galera de casa vai adorar", disse Vitor Fernandes.

"Queria poder estar passando isso para vocês pessoalmente, para eu sentir a energia de vocês. Como é um momento complicado de pandemia, vamos fazer esse show virtual. Vamos pra cima!", anunciou o cantor já em cima do palco.

A live desta quinta-feira, assim como as seguintes, são disponibilizadas no canal do 'Sua Música' no YouTube.

Legenda: Palco especialmente montado para os shows virtuais Foto: Lucas Xerez

Além da música, o canal 'Mete Dança' será o responsável por preparar vídeos de coreografias especiais para o público. Na área da gastronomia, a chef cearense Marina Araújo apresenta websérie com oito episódios repletos de pratos típicos da culinária nordestina.

Confira a programação das apresentações:

18/6

Pisadinha de Luxo

Forró do HF

Tarcísio do Acordeon

João Gomes

Renno

19/6

Samyra Show

Solange Almeida

Yuri Pressão

Rogerinho

20/6

Jarly Almeida

Matheus Alves

Priscilla Senna - A Musa

Walkiria Santos

23/6

Forró do Bom

Sirano e Sirino

Caninana

​Bonde do Brasil

24/6

Brasas do Forró

Fulô de Mandacaru

Gleydson Gavião

Siranin

25/6

Banda Styllus

Taty Girl

Eduarda Brasil

Mastruz com Leite

26/6

Cavalo de Pau

Mara Pavanelly

Wallas Arrais

Limão com Mel

27/6

Eric Land

Lipe Lucena

Luan Estilizado

Lucas Boquinha