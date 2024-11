Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, segunda-feira (25/11)

A partir de hoje, 25 de novembro, Mercúrio inicia sua retrogradação no signo de Sagitário, período que se estenderá até 15 de dezembro. Durante esse ciclo, é comum que questões relacionadas à comunicação, viagens e tecnologia enfrentem desafios. Sagitário, signo associado à expansão e às crenças, pode intensificar a necessidade de revisar planos de longo prazo e refletir sobre nossas convicções pessoais.



A fase de Lua Minguante reforça a importância de pausar e reavaliar o que foi construído ao longo de 2024. É um momento propício para ajustar metas e assegurar que estejam alinhadas com nossos valores e crenças. Evite assumir múltiplas responsabilidades simultaneamente e seja cauteloso com expectativas exageradas.



Este período também pode trazer à tona pendências que necessitam de resolução. Aproveite para refletir sobre seus objetivos e verificar se estão em consonância com o que você acredita. Após 15 de dezembro, com Mercúrio retomando seu movimento direto, será o momento de aplicar as lições aprendidas e as revisões realizadas, preparando-se para iniciar 2025 com clareza e propósito renovados.

Áries

Sua impulsividade pode esbarrar em pequenos contratempos durante este período. É importante desacelerar, revisar metas e avaliar se suas ações estão alinhadas com os objetivos de longo prazo. Evite decisões precipitadas e pratique a paciência ao lidar com pessoas e situações.

Touro

Questões financeiras e emocionais podem emergir pedindo revisão. Reflita sobre como está gerenciando seus recursos e o que pode ser ajustado para melhorar sua segurança. Não tenha medo de reavaliar prioridades e deixar para trás o que não agrega valor.

Gêmeos

A comunicação será um ponto delicado, mas também uma oportunidade de aprendizado. Esteja atento a mal-entendidos, especialmente em relações importantes. Aproveite para revisar suas próprias palavras e perceber como pode ser mais claro e assertivo.

Câncer

Sua rotina e organização podem precisar de ajustes durante este período. Olhe para os detalhes que você tem ignorado e encontre formas de tornar seu dia a dia mais eficiente. Este é um ótimo momento para cuidar da saúde mental e física.

Leão

Projetos criativos podem ser revisitados e antigos hobbies podem voltar à tona. Use a retrogradação para ajustar planos e expressar sua criatividade de maneira autêntica. Reflita sobre o que realmente te dá prazer e te faz sentir vivo.

Virgem

O lar e as relações familiares podem demandar mais atenção agora. Pendências do passado podem surgir para serem resolvidas, trazendo uma sensação de alívio. Aproveite para reorganizar espaços e criar um ambiente mais harmônico.

Libra

Palavras têm poder, e este período exige que você escolha as suas com mais cuidado. Revise contratos, compromissos e comunicações importantes. Se algo parecer confuso, busque esclarecimentos antes de tomar decisões definitivas.

Escorpião

Este é o momento de olhar para dentro e ajustar a maneira como você se apresenta ao mundo. Reflita sobre a autenticidade das suas ações e comunicações. Pode ser necessário revisar planos pessoais para garantir que estejam alinhados com o que você realmente acredita.

Sagitário

O passado pode retornar para que você resolva pendências emocionais ou profissionais. Aproveite este momento introspectivo para refletir sobre padrões que precisam ser encerrados. Um olhar atento para seu interior trará clareza sobre os próximos passos.

Capricórnio

Aquário

Reavalie amizades e projetos colaborativos que não têm fluído como esperado. Pessoas do passado podem ressurgir, trazendo novos aprendizados. Esteja aberto a ajustar metas coletivas e encontrar formas mais eficazes de trabalhar em equipe.

Peixes

Sua carreira e imagem pública estão em destaque para ajustes e revisões. Aproveite para realinhar seus objetivos profissionais e rever estratégias que não têm dado os resultados esperados. Confie no processo e use este período para reforçar suas bases.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.