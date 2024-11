Que horas começa o Fantástico hoje, domingo (24)?

Mais um programa "Fantástico" vai ao ar neste domingo (24). Apresentado por Maju Coutinho e Poliana Abritta, a produção é exibida na TV Globo. O programa começa às 20h30, logo após o "Domingão com Huck", com as notícias que mais repercutiram na semana.

Entre os destaques do dominical, está a nova série 'Mentes Digitais – A Era da Inteligência Artificial'. Conduzida pelo repórter Álvaro Pereira Júnior, a atração descreve diversas inovações e avanços da revolução causada por esta tecnologia. Geoffrey Hinton, vencedor do Nobel de Física, e o cientista da computação, escritor e investidor Kai-Fu Lee participam da estreia do quadro.

O programa exibe, ainda, entrevistas exclusivas com os cantores Anitta e Belo, além de novos episódios dos quadros 'Angélica 50 & Uns' e 'Que África É Essa? O Fantástico na Terra-Mãe'.

Que horas começa o Fantástico hoje (24)?

O Fantástico começa a partir das 20h30 na TV Globo e no Globoplay, e está previsto para acabar às 23h30.

Reportagens especiais e as notícias mais importantes da semana, com apresentação de Maju Coutinho e Poliana Abritta.