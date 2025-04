Adolescência ultrapassa Stranger Things e entra no ranking das séries mais populares da Netflix

A minissérie "Adolescência", da Netflix, alcançou o top 9 entre as produções mais assistidas de todos os tempos na plataforma, superando a segunda temporada de "Bridgerton" e até mesmo a terceira temporada de "Stranger Things". Em apenas três semanas após a estreia, a produção acumulou 96,7 milhões de visualizações.

Atualmente, "The Night Agent" (1ª temporada) e "Fool Me Once" ocupam a sétima e a oitava posição no ranking, ambas com cerca de 98 milhões de visualizações. Já as séries que estão entre a terceira e a sexta colocação registram aproximadamente 100 milhões de views.

Com 72 dias restantes dentro da janela de elegibilidade da Netflix, "Adolescência" ainda tem a possibilidade aumentar sua audiência e subir no ranking.

Criada por Stephen Graham e Jack Thorne, a minissérie aborda temas como masculinidade tóxica, bullying e a influência das redes sociais. O impacto da produção foi tão significativo que o governo britânico anunciou sua exibição gratuita em escolas de ensino médio no Reino Unido.

A trama, com quatro episódios, acompanha o caso de um garoto de 13 anos acusado de assassinar uma colega da escola. No enredo, sua família, uma terapeuta e um investigador se empenham em descobrir a verdade por trás do crime.

Embora a trama trate de questões realistas, Stephen Graham afirmou que Adolescência não é baseada em uma história real. “Nosso objetivo era que as pessoas olhassem para a família da série e pensassem: "Meu Deus. Isso poderia estar acontecendo conosco!’ O que acontece ali é o pior pesadelo de uma família comum”, afirmou o criador.

