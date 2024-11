Stranger Things: Netflix confirma nova temporada para 2025 e revela nomes de episódios

Em homenagem ao dia que Will Byers desapareceu em 1983, a Netflix divulgou nesta quarta-feira (6) a previsão de lançamento da 5ª temporada de Stranger Things. O quinto ano da série está marcado para estrear na plataforma em 2025.

Em um teaser publicano nas redes sociais, a empresa não apresentou nenhuma filmagem das próximas aventuras de Eleven, mas revelou o nome dos novos episódios. O capítulo de abertura, por exemplo, se chamará "Missão de resgate".

Já alguns títulos mais misteriosos serão prato cheio para as especulações dos fãs. Um deles é o "The Vanishing of ____", ou "O Desaparecimento de _____", nome do segundo episódio que aparece borrado no teaser.

Aqueles mais atentos se lembrarão que esta é uma referência ao nome do primeiro episódio da série, "O desaparecimento de Will Byers", o que levanta dúvidas sobre qual será o personagem levado para o Mundo Invertido desta vez.

Veja também Zoeira Xuxa e Luciano Szafir prestigiam inauguração de loja de Sasha em SP Zoeira Famosos reagem a resultado das eleições nos Estados Unidos

Confira os títulos dos episódios da 5ª temporada:

"Missão de resgate"

"O Desaparecimento de _____"

"A armadilha"

"Feiticeiro"

"Tratamento de Choque"

"A Fuga de Camazotz"

"A Ponte"

"O mundo 'direito'"

Apesar da novidade, a Netflix ainda não divulgou informações importantes para sanar as dúvidas dos fãs sobre a 5ª temporada. Anteriormente, a atriz Maya Hawke, que interpreta a Robin, afirmou que a produção da série está basicamente fazendo oito filmes, pois "os episódios são muito longos".

Já nas adições ao elenco, a estrela do "Exterminador do Futuro", Linda Hamilton, se juntará ao casting da série, mas sem papel anunciado.