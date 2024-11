Xuxa e Luciano Szafir prestigiam inauguração de loja de Sasha em SP

A empresária e influenciadora digital Sasha Meneghel, proprietária da marca de grife Mondepars, abriu uma loja física da empresa em um shopping na zona sul de São Paulo. O evento de lançamento aconteceu na noite dessa terça-feira (5) e reuniu amigos, familiares de Sasha e consumidores da marca. Os pais da modelo, Xuxa e Luciano Szafir, além do marido dela, o cantor João Figueiredo, marcaram presença na inauguração.

"Cada vez mais orgulhosa e babando por você, pelo seu talento, pela sua felicidade... Te amo", escreveu Xuxa nas redes sociais. "Parabéns, filhota, transbordando de orgulho", declarou Szafir.

Mondepars

A Mondepars foi lançada em junho deste ano, após dois anos de pesquisas. Com peças atemporais e clássicas, o desfile de apresentação da marca aconteceu em São Paulo, no mesmo mês de lançamento. A escolha do nome chamou atenção dos internautas, e Sasha, que assina como diretora criativa da empresa, explicou a origem do termo.

Segunda ela, Mondepars se trata de um neologismo, ou seja, uma palavra criada. “Mondepars é um nome ‘inventado’, vem do francês para ‘mundo’ e do latim para ‘fazer parte’. A gente entende que a gente faz parte do mundo, entra nesse lugar de ser consciente, de entender o nosso lugar e o nosso impacto no mundo", declarou a empresária em entrevista à Vogue Brasil.

A marca diz ter como objetivo incentivar o consumo consciente através da confecção de peças com maior durabilidade. Formada em moda pela Parsons School of Design, de Nova York, Sasha levou dois anos para desenvolver a Monderpars.

Os preços das peças variam de R$ 230 a R$ 3.190. A coleção de lançamento incluiu blazers, jeans, moletons, vestidos, jaquetas e bonés.