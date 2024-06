Entenda o significado de 'Mondepars', conceito da recém-lançada marca de Sasha Meneghel

Sasha Meneghel lançou a marca Monderpars na segunda-feira (10). Com peças atemporais e clássicas, o desfile de apresentação aconteceu em São Paulo. A escolha do nome chamou atenção dos internauta e Sasha, que assina como diretora criativa da empresa, explicou a origem do termo.

Em seu site, a marca explica que Mondepars se trata de uma neologismo, ou seja, uma palavra criada. Em entrevista à Vogue Brasil, Sasha deu mais detalhes sobre a expressão.

Veja também Zoeira Veja 3 simpatias para atrair o amor neste Dia dos Namorados Zoeira Oprah Winfrey é hospitalizada para tratar de problemas estomacais

“Mondepars é um nome ‘inventado’, vem do francês para ‘mundo’ e do latim para ‘fazer parte’. A gente entende que a gente faz parte do mundo, entra nesse lugar de ser consciente, de entender o nosso lugar e o nosso impacto no mundo", declarou.

Ainda no site, a marca afirma que tem como objetivo incentivar o consumo consciente através da confecção de peças com maior durabilidade. Formada em moda pela Parsons School of Design, de Nova York, Sasha levou dois anos para desenvolver a Monderpars.

"Tem sido muito prazeroso encontrar fornecedores sérios, fábricas boas, que levam seu trabalho muito a sério", afirmou. “Tem muita gente incrível nessa indústria e acho que eu tenho tido muita sorte com as pessoas que eu trabalho”, acrescentou.

Os preços das peças variam de R$ 230 a R$ 3.190. A coleção de lançamento inclui blazers, jeans, moletons, vestidos, jaquetas e bonés.