Veja 3 simpatias para atrair o amor neste Dia dos Namorados

O Dia de Santo Antônio é comemorado em 13 de junho. Além de ser uma data especial para os católicos, também é uma ocasião esperada pelos solteiros, que aproveitam o dia para fazer simpatias com o intuito de encontrar um amor.

As simpatias são "mandigas" ou "rituais" realizados com o objetivo de atrair algo. Há diversas crenças populares que ensinam como fazer simpatias para atrair um amor e até mesmo o casamento. A seguir, confira algumas delas.

COPO D'ÁGUA

Uma das simpatias para Santo Antônio mais conhecidas é a do copo d'água. Para realizar a mandinga, é necessário pegar uma imagem pequena de Santo Antônio e mergulhá-la em um copo de vidro com água ou cachaça.

Em seguida, a pessoa deve fazer o pedido. O santo tem que ficar submerso no líquido até que o pedido seja realizado.

PAPEL BRANCO

Antes de dormir, escreva em um papel branco a seguinte frase: "Agora irei adormecer para aguardar meu amor me notar". No dia seguinte, faça uma oração, fazendo o pedido com confiança.

A simpatia deve ser repetida por sete dias, sempre usando um novo papel para escrever. No sétimo dia, reúna todos os papéis e coloque aos pés de uma imagem do Santo Antônio. Quando o pedido for realizado, os papéis devem ser jogados no lixo.

VELA ROSA

Outra simpatia consiste em colocar uma vela rosa em um pires e pedir ao santo pela entrada de alguém especial em sua vida. Abre a porta da casa e declare: "Santo Antônio, protetor dos namorados, faça chegar até mim aquele(a) que anda sozinho(a) e que em minha companhia será feliz".

A simpatia pode ser feita por uma semana.