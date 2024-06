Oprah Winfrey é hospitalizada para tratar de problemas estomacais

Oprah Winfrey, apresentadora americana, foi hospitalizada com um grave problema estomacal esta semana. A informação foi confirmada pela amiga Gayle King no programa televisivo "CBS Mornings", nesta terça-feira (11).

Veja também Zoeira Veja que horas estreia a 2ª parte da terceira temporada de Bridgerton na Netflix Zoeira Criador de The Boys anuncia fim da série antes de lançamento de nova temporada

De acordo com a amiga, Oprah deu entrada no hospital após apresentar vômitos e diarreia. "Ela estava com algum tipo de problema estomacal, evacuando por dois lados", disse Gayle.

Ainda segundo ela, a apresentadora recebeu injeção intravenosa e agora está em recuperação do quadro de desidratação.

Em abril deste ano, Oprah veio ao Brasil participar do evento Legends in Town, em um painel mediado por Taís Araújo.