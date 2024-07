Sasha confirma desejo de ser mãe em um futuro próximo

A empresária e influenciadora digital Sasha Meneghel, que recém lançou sua marca, Mondepars, revelou em entrevista que ela e o marido, o cantor João Figueiredo, pretendem ser pais em um futuro próximo. Ela também afirmou que não se sente pressionada com o desejo da mãe, Xuxa, de ser avó.

“Não me sinto pressionada nem quando minha mãe fala, porque já li algumas matérias sobre isso. A gente leva muito na brincadeira e sabemos do desejo das nossas mães de serem avós, é normal e acho bonitinho. Nós temos o sonho de ser pais em um futuro próximo, só que tem momento para tudo e queremos respeitar essa fase da vida. Enfim, estamos vivendo o nosso momento agora”, disse ela à “Glamour”.

Veja também Zoeira O que é 'nepobaby'? Entenda termo usado por Sasha Meneghel para falar sobre privilégios Zoeira Entenda o significado de 'Mondepars', conceito da recém-lançada marca de Sasha Meneghel

A empresária também fez uma avaliação do casamento com João, que já tem três anos. Ela se casou com o cantor aos 22 anos.

"Ele me dá muita força, vive no escritório comigo, traz um olhar comercial, ajuda na trilha do desfile. Daqui a pouco, ele também entra em uma fase de lançamentos, porque terminou um álbum agora. É lindo ver o relacionamento dele com meus pais, a conexão com a minha mãe, o senso de humor parecido deles. Ele realmente faz parte da minha família, e não só por conta de mim, mas porque meus pais o amam, assim como eu também amo minha sogra, meu cunhado. As famílias se encaixaram". Sasha Meneghel Filha da Xuxa

Sasha ainda falou sobre sua relação com Deus, e disse que a fé está presente em todos os dias da sua vida. "Desde nova, minha mãe me incentivava a falar com Deus à noite antes de dormir. Neste momento de tantas emoções, a fé tem sido um meio de me reconectar comigo mesma e me acolher, não está ligado a um lugar ou igreja, mas na minha relação pessoal com Deus".