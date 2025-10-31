As roupas que contam a nossa história são feitas de lembranças, desejos e coragem para ser quem se é.
Marina Bitu e Catarina Mina apresentam coleções inspiradas na arte, na cultura popular e na força do trabalho manual
Bella Hadid, Gigi Hadid, Irina Shayk e Candice Swanepoel também subiram à passarela
A baiana já foi capa das revistas Vogue, Elle Beauty, V Magazine, L'Officiel e Marie Claire
De biquíni “com efeito bariátrica” a creme “botox sem agulha”, marcas transformam termos médicos em slogan para embalar milagre de provador
Varejista conhecida por moda acessível chegou ao Brasil este ano e tem Fortaleza nos planos de expansão
Modelo e apresentadora do 'Se Liga' esteve, pela primeira vez, em uma passarela internacional
Artesãs do Cariri participaram da criação de looks que serão usados na Europa
Jovem desfilou com look inspirado no concurso Miss USA
Celina e Heleninha usaram vestidos da grife Marina Bitu na cena do casamento de Odete Roitman