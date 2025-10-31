Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Notícias

Mulher parada no meio da rua. Ela tem cabelo curto, veste uma bata branca e calça jeans. Está mexendo em uma carteira colorida, leva uma bolsa vermelha pendurada no ombro e usa um colar vermelho longo que desce par ao pescoço.

Opinião

O verdadeiro estilo pessoal é um acervo vivo

As roupas que contam a nossa história são feitas de lembranças, desejos e coragem para ser quem se é.

Foto frontal Elaine Quinderé
Elaine Quinderé 27 de Outubro de 2025
Marina Bitu e Cecilia Baima, fundadoras da Marina Bitu, que apresenta nova coleção no SPFW.

Verso

Duas marcas cearenses desfilam no São Paulo Fashion Week

Marina Bitu e Catarina Mina apresentam coleções inspiradas na arte, na cultura popular e na força do trabalho manual

Redação 16 de Outubro de 2025
Grupo de modelos da marca desfilando juntas no evento.

Zoeira

Brasileiras Adriana Lima e Alessandra Ambrosio brilham no desfile da Victoria’s Secret; veja fotos

Bella Hadid, Gigi Hadid, Irina Shayk e Candice Swanepoel também subiram à passarela

Lucas Monteiro 15 de Outubro de 2025
Foto da modelo Daiane Sodré posando em frente ao painel do evento 'An Evening of Delivering Good Gala 2024', vestindo um vestido preto brilhante com corte na perna. O fundo exibe logotipos de patrocinadores como Paul Weiss, Saks OFF 5TH, Delivering Good, Accenture, Impact Analytics e KOMAR.

Zoeira

Quem é Daiane Sodré, nordestina que estreia no desfile da Victoria's Secret

A baiana já foi capa das revistas Vogue, Elle Beauty, V Magazine, L'Officiel e Marie Claire

Redação 15 de Outubro de 2025

Opinião

Marcas adotam vocabulário médico para vender promessas estéticas

De biquíni “com efeito bariátrica” a creme “botox sem agulha”, marcas transformam termos médicos em slogan para embalar milagre de provador

Foto frontal Elaine Quinderé
Elaine Quinderé 12 de Outubro de 2025
Imagem de fachada de loja da H&M, bandeira varejista sueca que chegou ao Brasil

Negócios

Quem é a H&M e o que a chegada da gigante sueca pode representar para o varejo no Ceará

Varejista conhecida por moda acessível chegou ao Brasil este ano e tem Fortaleza nos planos de expansão

Mariana Lemos 07 de Outubro de 2025
Duas fotos de Niara. À esquerda, ela em passarela de desfile, com vestido preto longo em adornos prateados e detalhes complexos. À direita, mesma mulher com mesmo vestido em escada, com foto tirada de cima, posando.

Zoeira

Niara Meirele desfila na passarela do Paris Fashion Week

Modelo e apresentadora do 'Se Liga' esteve, pela primeira vez, em uma passarela internacional

Milenna Murta* 30 de Setembro de 2025
Niara Meirele é apresentadora do programa Se Liga da TV Verdes Mares. Ela também atua como modelo e é querida pelo mercado publicitário

Zoeira

Niara Meirele desfila em Paris a convite do estilista Ivanildo Nunes

Artesãs do Cariri participaram da criação de looks que serão usados na Europa

João Lima Neto 24 de Setembro de 2025
Vivian fala ao microfone sobre a estreia nas passarelas

Zoeira

Vivian Jenna Wilson, filha trans de Elon Musk, estreia como modelo na Semana de Moda de NY

Jovem desfilou com look inspirado no concurso Miss USA

Redação 13 de Setembro de 2025
Paolla Oliveira usou um vestido de marca cearense em

Zoeira

Personagens de 'Vale Tudo' usam looks de marca cearense

Celina e Heleninha usaram vestidos da grife Marina Bitu na cena do casamento de Odete Roitman

Redação 09 de Setembro de 2025
1 2 3