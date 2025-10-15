Brasileiras Adriana Lima e Alessandra Ambrosio brilham no desfile da Victoria’s Secret; veja fotos

O tradicional Victoria’s Secret Fashion Show foi realizado nesta quarta-feira (15), em Nova York, e contou com a presença marcante das angels brasileiras Adriana Lima e Alessandra Ambrosio, que roubaram a cena com seus looks deslumbrantes e presença icônica.

Após o retorno triunfal do evento no ano passado, a nova edição trouxe de volta as clássicas asas de anjo, símbolo máximo da marca de lingerie, em uma produção grandiosa que celebrou sensualidade, diversidade e música.

Entre as atrações musicais, o grupo de K-pop TWICE, Madison Beer, Karol G e Missy Elliott embalaram o desfile com apresentações enérgicas e performances que encantaram o público.

Além das brasileiras, Bella Hadid, Gigi Hadid, Irina Shayk e Candice Swanepoel também brilharam na passarela, consolidando o retorno da Victoria’s Secret ao posto de um dos eventos de moda mais comentados do mundo.

Veja fotos do desfile:

Foto: Angela Weiss / AFP.

