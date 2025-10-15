Diário do Nordeste
Brasileira Gabi Moura desfila no Victoria’s Secret Fashion Show 2025

Influenciadora de 21 anos divide a passarela com nomes como Alessandra Ambrósio e Adriana Lima

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Gabi é brasileira e tem apenas 21 anos.
A influenciadora Gabi Moura, de 21 anos, foi uma das personalidades selecionadas para cruzar a passarela do Victoria’s Secret Fashion Show 2025, que acontece nesta quarta-feira (15) em Nova York, nos Estados Unidos.

Natural de Niterói (RJ), a brasileira despertou curiosidade do público por ser uma das poucas influenciadoras digitais a integrar o elenco do evento, que contou com modelos consagradas como Alessandra Ambrósio, Adriana Lima e Gigi Hadid.

A tiktoker surpreendeu seus seguidores ao anunciar a participação poucas horas antes do desfile. Com mais de 11 milhões de seguidores no TikTok, Gabi compartilha conteúdos sobre moda, beleza e estilo de vida, e vem conquistando cada vez mais espaço entre o público jovem.

Trajetória de Gabi Moura

Desde 2023, Gabi mora nos Estados Unidos. Ela começou sua trajetória na internet em 2020 e, após o sucesso nas redes, decidiu investir na carreira internacional. Antes disso, chegou a iniciar o curso de Publicidade e Propaganda em São Paulo, mas trancou no segundo período para se dedicar totalmente à criação de conteúdo.

Em janeiro de 2023, Gabi passou duas semanas nos EUA e conheceu o influenciador Josh Richards, de 23 anos, que hoje é seu namorado. Ele também é um dos nomes mais populares do TikTok, com mais de 25 milhões de seguidores. A partir daí, Gabi manteve uma rotina de viagens entre Brasil e Estados Unidos até conseguir o visto de artista no fim do ano passado.

Atualmente morando em Calabasas, na Califórnia, Gabi celebra o novo passo em sua carreira, agora dividindo o palco com algumas das maiores estrelas do mundo da moda, um feito inédito para uma influenciadora brasileira de sua geração.

