Morre Sérgio Mattos, descobridor de Gisele Bündchen

Morreu nesta quarta-feira (15) o empresário Sérgio Mattos, dono da agência 40 Graus Models e um dos mais importantes descobridores de talentos do País. A causa do falecimento não foi divulgada.

Ele foi o responsável por lançar as carreiras de nomes como Gisele Bündchen, Cauã Reymond, Isabelli Fontana, Ana Beatriz Barros, Raica Oliveira e Jesus Luz, entre muitos outros.

Natural da Bahia, Sérgio construiu sua trajetória no Rio de Janeiro e se tornou uma referência no mercado da moda nacional e internacional. Começou sua carreira em 1988 como relações públicas da agência Elite, viajando pelo Brasil em busca de novos rostos. Também trabalhou na agência Next, em Nova York, antes de fundar, em 2004, a 40 Graus Models, que se consolidou como uma das principais escolas de modelos do país.

Recentemente, Sérgio fez uma participação especial em "Vale Tudo", durante o casamento de Odete Roitman (Debora Bloch) e César (Cauã Reymond), momento que celebrou sua ligação com o universo artístico.

40 Graus Models lamenta morte de Sérgio Mattos

A 40 Graus Models divulgou um comunicado lamentando a perda do empresário, conhecido carinhosamente como Serginho.

“Com profundo pesar, informamos o falecimento do nosso amado Sérgio Mattos. Infelizmente, poucos minutos após a publicação da nota de esclarecimento sobre as informações inverídicas que circulavam, recebemos a triste confirmação de sua partida. É com imensa dor que compartilhamos essa notícia. Agradecemos sinceramente por todas as mensagens de carinho, solidariedade e apoio neste momento tão difícil”, diz o texto publicado pela equipe da agência.