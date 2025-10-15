Quem era Felipe Selau, ex-ator de Malhação encontrado morto em apartamento em SP

O ator e produtor Felipe Selau, ex-integrante do elenco de "Malhação", encontrado morto em seu apartamento, em São Paulo, nesta semana, era conhecido por interpretar Paulo na temporada de 2013-2014 da novela global. Ele também trabalhava como produtor executivo de uma marca de óculos e usava o nome artístico Felipe Céu.

Nascido no Rio Grande do Sul, ele começou sua trajetória profissional como modelo. Ainda tentou cursar Medicina, mas descobriu que queria mesmo seguir a carreira de ator.

Contudo, em paralelo à atuação, o gaúcho se dedicou à música e criou o nome artístico Felipe Céu, lançando canções autorais e se apresentando em eventos e festivais.

No Instagram, onde reúne pouco mais de 11 mil seguidores, a última postagem dele foi no dia 29 de setembro: um vídeo em que "brinca" de testar áudio.

Causa da morte desconhecida

A morte de Felipe foi informada na terça-feira (14), nas redes sociais, pela irmã dele, Priscila Back Selau, jogadora de futebol do Cruzeiro. Em vídeo, ela contou que a família estranhou a falta de respostas do ator durante o fim de semana e chamou um chaveiro para para abrir o apartamento.

"No domingo [12], minha mãe já não conseguiu mais falar com ele. Nem chegavam mais mensagens, nem ligação. Ontem [segunda-feira, 13], minha mãe mandou mensagem perguntando se eu tinha notícia do Fê. Eu sempre via no Instagram, só que dessa vez não tinha nada", relatou a irmã.

"Mandei mensagem para a recepcionista do apartamento dele. Ela disse que não tinha visto ele o dia inteiro. Aí pedi para ela subir no quarto e bater na porta para ver se ele respondia. Ela foi, bateu e disse que alguém perguntou quem era. Então, ela saiu para não incomodar. Pensei: 'Se ele respondeu, é porque está bem'. Aí, fui dormir. Mas, hoje, a gente acordou e continuava sem resposta. Chamamos um chaveiro. Ele entrou e não conseguiu empurrar a porta porque meu irmão estava caído atrás dela", continuou.

O Corpo de Bombeiros e a Polícia foram acionados para o local, mas Felipe já estava morto. "Fizeram perícia. Encontraram algumas coisas no apartamento dele, inclusive, antidepressivo. Só que não sei o que aconteceu, porque, se a recepcionista ouviu alguém perguntando quem era, a gente não entende o que aconteceu", concluiu.