Desfile da Victoria's Secret retorna após 6 anos com diversidade de modelos e show de Cher; fotos

O desfile Victoria's Secret Fashion Show fez o retorno tão esperado nesta terça-feira (15) após 5 anos de hiato. O desfile contou com shows de Cher, Lisa e Tyla. Cancelado em 2018 após baixa audiência e críticas em relação a pouca diversidade, o evento retornou com modelos com mais de 50 anos, plus-size e trans.

As "angels" brasileiras Adriana Lima, Alessandra Ambrósio e Isabeli Fontana também foram um dos grandes destaques do evento. A modelo cearense Valentina Sampaio foi a primeira brasileira a ser confirmada no evento e a primeira trans a desfilar pela marca.

Lisa, integrante do grupo sul-coreano Blackpink, abriu a noite com uma performance, enquanto Gigi Hadid desfilava na passarela

Outro destaque do evento foram as modelos Kate Moss, de 50 anos, Carla Bruni, 56, e a checa Eva Herzigová, 51. Moss andou pelo palco ao som de "I Love Rock N' Roll", durante uma transição do espetáculo. Modelos plus-size como Ashley Graham e Paloma Elsesser também estiveram na passarela.

Tyla se apresentou em segundo lugar utilizando as famosas asas, símbolo da marca. Já Cher foi responsável pelo encerramento cantando o clássico "Do You Believe in Life After Love?".

Ícone dos anos 90 e também considerada plus-size, Tyra Banks fechou a passarela. A apresentadora do "America's Next Top Model" distribuiu sorrisos ao fim do evento.

Veja fotos

Legenda: Adriana Lima Foto: AFP

Legenda: Alessandra Ambrósio Foto: AFP

Legenda: Tyra Banks, apresentadora do America's Next Top Model Foto: AFP

Legenda: Gigi Hadid Foto: AFP

Legenda: Isabeli Fontana Foto: AFP

Legenda: Ashley Graham Foto: AFP

Legenda: Valentina Sampaio Foto: AFP