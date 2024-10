Cher e namorado trocam carinhos no tapete vermelho do desfile Victoria's Secret 2024

Cher, de 78 anos, e o seu namorado, o produtor musical Alexander Edwards, de 38 anos, foram flagrados trocando carinhos no tapete vermelho do desfile Victoria's Secret 2024, nesta terça-feira (15). O casal assumiu o relacionamento em 2022, após se conhecerem no Paris Fashion Week.

Legenda: Cher e namorado se conheceram em 2022 Foto: kena betancur / AFP

A cantora, que será uma das três atrações musicais do evento, revelou estar muito feliz para o evento.

"Estou muito animada por ser um show das mulheres. Elas são ótimas. Encontrei com todas elas. Tivemos um ótimo tempo juntas nesses últimos dias. Estou muito orgulhosa das mulheres poderem definir seu próprio destino. Foi ótimo ver as garotas andando enquanto eu cantava no ensaio", disse a imprensa no local.

A artista não deu detalhes sobre o look que irá vestir no evento. Contudo, ela frisou que irá se esforçar. "Vou dar o meu melhor, mas não esperem muita coisa", disse.

Retorno do desfile Victoria's Secret 2024

O desfile Victoria's Secret Fashion Show faz o tão aguardando retorno na noite desta terça-feira (15) após 5 anos de hiato. A modelo cearense Valentina Sampaio foi a primeira brasileira a ser confirmada no evento, assim como as clássicas modelos da marca: Adriana Lima, Candice Swanepoel e Gigi Hadid. Tudo será exibido ao vivo, diretamente de Nova York, nos Estados Unidos.

Três atrações musicais estarão presentes para animar o icônico desfile de moda. Cher, por exemplo, foi a primeira a ser anunciada e falou sobre o convite: "É um mundo de mulheres, então é compreensível que você não possa ter um desfile de moda sem a própria mãe da moda — Cher!", disse na época.

As cantoras Tyla e Lisa, esta última integrante do grupo Blackpink, foram anunciadas como outras atrações do evento.

O desfile será transmitido pela página da Victoria's Secret nas plataformas TikTok, Instagram e YouTube a partir das 20h (horário de Brasília).