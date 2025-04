Filho de John Lennon aprova elenco de filmes dos Beatles: 'É uma escolha do cineasta'

Sean Ono Lennon, filho de John Lennon e Yoko Ono, aprova o elenco que interpretará os Beatles nas cinebiografias dirigidas por Sam Mendes. Em entrevista à Vanity Fair, o músico afirmou que está "apenas interessado nos roteiros".

"Estamos todos em contato com Sam. Eu disse a ele que não estou interessado em questionar suas escolhas de elenco como diretor. Alguém esperaria que Christian Bale fosse um bom Dick Cheney [em 'Vice' (2018)]? Acho que essa é uma escolha do cineasta", acrescentou.

Questionado sobre o ator Harris Dickinson, que vai interpretar o papel de John, Sean se limitou a dizer que tem "total confiança em Sam, Harris e no restante da equipe".

Biografias dos Beatles serão lançadas em 2028

O anúncio oficial dos atores que interpretarão os "Fab Four" causou grande alvoroço entre os fãs. Além de Dickinson, Paul Mescal está escalado como Paul McCartney, junto de Joseph Quinn, como George Harrison e Barry Keoghan como Ringo Starr.

Segundo o diretor Sam Mendes, a expectativa é de lançar quatro filmes, um focado em cada Beatle, em abril de 2028. O cineasta ainda disse que a empreitada é a "primeira experiência cinematográfica que poderá ser maratona".

Quem são os atores?

Paul Mescal

Paul Mescal será o intérprete de Paul McCartney nos filmes dos Beatles. Aos 29 anos, o astro irlandês ficou muito conhecido após atuar na minissérie "Normal People", de 2020; que estrelou ao lado de Daisy Edgar-Jones. O trabalho rendeu o Bafta de Melhor Ator de Televisão. O ator emplacou vários trabalhos em Hollywood após a produção e conquistou papéis nos filmes "A Filha Perdida" e "Todos Nós Desconhecidos". Ele também foi escolhido como o protagonista do mais recente filme do Gladiador, que estreou em 2024.

Harris Dickinson

Harris Dickinson será John Lennon nos filmes dos Beatles. O ator de 28 anos ficou muito conhecido após atuar no filme "Triângulo da Tristeza", produção que venceu a Palma de Ouro no Festival de Cinema de Cannes e recebeu indicações ao Oscar. Ele também teve trabalhos renomados na TV, como "Assassinato no Fim do Mundo", e em outras produções de cinema, como "Um Lugar Bem Longe Daqui" e "Garra de Ferro". No papel mais recente, chamou muito a atenção após atuar ao lado de Nicole Kidman no filme "Babygirl".

Barry Keoghan

O ator irlandês Barry Keoghan será Ringo Starr no filme. Barry atuou em várias produções de renome nos cinemas como "Dunkirk", "Os Banshees de Inisherin", "Eternos" e "The Batman". Contudo, passou a ser mais conhecido ao estrelar o filme "Saltburn". Aos 32 anos de idade e com renome na indústria, ele garantiu presença em filmes como "Peaky Blinders", além de aparecer como Coringa na cena pós-crédito de Batman, sendo especulado como o próximo intérprete do famoso vilão. Na vida pessoal, o ator viveu um relacionamento com a cantora Sabrina Carpenter por cerca de um ano e apareceu ao lado dela no clipe de Please Please Please.

Joseph Quinn

Joseph Quinn foi escolhido para interpretar George Harrison nos filmes dos Beatles. Aos 31 anos, o ator ficou muito famoso após participar da quarta temporada da série "Stranger Things". O personagem dele na produção, Eddie Munson, conquistou os fãs e alavancou a carreira do ator. Apesar de ter atuado em séries como "Game of Thrones", "Dickensian" e "Howards End", foi apenas depois de Stranger Things que estrelou os filmes "Um Lugar Silencioso: Dia Um" e "Gladiador II", ao lado de Paul Mescal. Em 2025, ele será um dos protagonistas do novo filme da Marvel do Quarteto Fantástico e também integra o elenco do próximo filme dos Vingadores.

