Longe das novelas desde 2014, saiba por onde anda a atriz Helena Ranaldi

O nome da atriz Helena Ranaldi voltou a circular na mídia nos últimos dias, devido à estreia do filho dela, Pedro Waddington, no remake de “Vale Tudo”. A última novela da artista na Globo foi “Em família”, de Manoel Carlos, em 2014. Apesar de não participar mais de folhetins, Helena chegou a dizer em entrevista, em 2023, que está “muito envolvida” com projetos no teatro.

“As pessoas acham que a gente não está trabalhando porque não aparece na televisão. No meu caso, acho que passei a trabalhar muito mais a partir de 2015, comparando com os 20 anos em que fiz novelas”, disse, ao Uol.

A atriz ainda fez participações em séries como "O Mecanismo" (2018) e "Carcereiros" (2019).

Helena também contou que chegou a receber propostas do SBT, da Record e até de emissoras de Portugal, mas recusou por estar envolvido em outros projetos. Ainda assim, não descarta fazer parte do elenco de uma novela. “Não tem nada a ver com exigências. É só uma questão mesmo de conciliar o tempo e ser um trabalho interessante. A gente gosta de trabalhos legais”.

Atualmente, a atriz vive em São Paulo e namora, desde 2015, o ator Daniel Alvim.

Helena esteve no elenco de grandes novelas como “Quatro por Quatro”, Laços de Família”, "Presença de Anita”, Coração de estudante” e “Mulheres apaixonadas”.