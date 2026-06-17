Pré-venda de ingressos para ‘Homem-Aranha: Um Novo Dia’ é aberta

A Sony Pictures Brasil anunciou, nesta quarta-feira (17), o início da pré-venda dos ingressos para o filme ‘Homem-Aranha: Um Novo Dia’. A produção estará exclusivamente nos cinemas a partir do dia 29 de julho deste mês.

O primeiro trailer oficial do longa, quarto filme do herói na Marvel estrelado por Tom Holland, foi divulgado em março deste ano. As imagens mostram participações especiais, como Jon Bernthal, interpretando O Justiceiro, e Mark Ruffalo como Bruce Banner, o Hulk.

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O filme ocorre após os acontecimentos de "Homem-Aranha: Sem Volta para Casa", lançado em 2021. Sucesso de bilheteria pelo mundo, o filme expandiu o conceito de multiverso na Marvel, além de apresentar diversas versões do herói nas telonas.

Na história, o final deu indícios do que estava por vir. Peter (Tom Holland), o Homem-Aranha, pediu ao Doutor Estranho (Benedict Cumberbatch) para o mundo esquecer que ele existe, levando MJ (Zendaya) e Ned (Jacob Batalon) a se afastarem dele.

Os ingressos antecipados podem ser comprados pelos aplicativos ou sites da Ingresso.com e Velox Tickets.

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