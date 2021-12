'Homem-Aranha: Sem Volta para Casa' se torna maior estreia da história no Brasil

Cerca de 48 horas após o lançamento de "Homem-Aranha: Sem Volta para Casa", o longa se tornou a maior estreia de um filme nos cinemas brasileiros da história. Foram mais de 1,7 milhão de espectadores, segundo dados da Comscore, empresa internacional de consultoria de mídia e audiência. As informações são da Folha de São Paulo.

Somente no primeiro dia, foram arrecadados R$ 34 milhões com o filme no Brasil. A estreia do terceiro filme da franquia protagonizado por Tom Holland aconteceu na última quinta-feira (16), após muita expectativa dos fãs.

O filme traz o retorno de nomes como o de Jamie Foxx no papel do vilão Electro, de "O Espetacular Homem-Aranha"; e o de Alfred Molina na pele de Doutor Octopus, de "Homem-Aranha 2".

As previsões também são animadoras para o filme nos Estados Unidos e Canadá, com estimativas de arrecadação em torno de US$ 150 milhões, o equivalente a R$ 854 milhões, somente no fim de semana da estreia.

Se as previsões se confirmarem, será o maior sucesso de bilheteria para uma estreia de Hollywood desde dezembro de 2019, quando foi lançado "Star Wars: A Ascensão Skywalker".