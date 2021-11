A venda de ingressos para o aguardado 'Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa' está dando o que falar ao redor do mundo. Em Cuernavaca, no México, alguns fãs tentaram furar a fila para a aquisição do bilhete e acabaram se envolvendo em briga com quem estava esperando para comprar. A cena de troca de socos em frente à bilheteria do cinema viralizou nas redes sociais. As informações são do portal Cinepop.



