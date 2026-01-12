No Globo de Ouro, Mark Ruffalo chama Trump de 'pior ser humano do mundo'

Mark Ruffalo foi ao Globo de Ouro, nesse domingo (11), com um broche que dizia "Be Good" (traduzido para o português, "Seja bom"). O item homenageou Renee Nicole Good, baleada e morta por um agente de imigração dos Estados Unidos, em Minnesota, na semana passada.

"Isso é pela Renee Nicole Good", afirmou o artista aos repórteres que o entrevistavam no tapete vermelho. "Temos um vice-presidente [J. D. Vance] que está mentindo sobre o que está acontecendo. Estamos no meio de uma guerra com a Venezuela, que invadimos ilegalmente", disparou.

Sobre o presidente estadunidense Donald Trump, especificamente, Ruffalo disse: "Ele está dizendo ao mundo que a lei internacional não importa para ele. A única coisa que importa para ele é a sua própria moralidade, mas o cara é um criminoso condenado, um estuprador condenado. É um pedófilo. Ele é o pior ser humano do mundo. Se estamos confiando na moralidade desse cara para o País mais poderoso do mundo, então, estamos todos em apuros", continuou o ator.

O broche também foi utilizado por outros participantes do prêmio, incluindo a atriz e dubladora Wanda Sykes.

Reflexões sobre política

O Globo de Ouro deste ano foi marcado por uma série de reflexões políticas feitas pelos participantes. Uma delas foi feita pelo ator brasileiro Wagner Moura, que destacou o avanço da extrema-direita no País latino e reforçou a importância de continuar fazendo filmes sobre a ditadura militar.

"A ditadura ainda é uma ferida aberta na vida brasileira. Ela aconteceu apenas 50 anos atrás. Nós, recentemente, tivemos, de 2018 a 2022, um presidente de extrema-direita/fascista no Brasil, que é uma manifestação física dos ecos da ditadura. Então, a ditadura militar ainda é muito presente na vida diária dos brasileiros. Precisamos continuar fazendo filmes sobre ela", disparou, em entrevista coletiva após ganhar o prêmio de Melhor Ator em Filme de Drama por "O Agente Secreto" (2025).