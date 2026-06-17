Morre aos 89 anos Vovó Valdeci após sofrer AVC

Vovó Valdeci, como era conhecida Valdecir Laurinda dos Santos, morreu aos 89 anos, nesta quarta-feira (17), após luta contra o Alzheimer. A informação foi confirmada por Patrícia Amaral, nora e antiga cuidadora da idosa.

A idosa ficou famosa nas redes sociais por seus vídeos cheios de simpatia e humor. Vovó Valdeci morreu vítima de um Acidente Vascular Cerebral (AVC).

A rotina da Vovó era compartilhada por Patricia. Entre os conteúdos de cuidados, virou bordão o “benção de Deus, né, minha fia?”, geralmente falado pela idosa.

“Hoje, meu coração se despede de uma das pessoas que tirou o melhor de mim. Sou grata a Deus porque tive a oportunidade de vê-la pela última vez, de segurar sua mão, de dizer o quanto eu a amava,que era uma benção de Deus e de receber seu último sorriso para mim”, expressa trecho da publicação da nora.

Veja também Zoeira Morre Daveigh Chase, atriz de 'O Chamado', aos 35 anos Zoeira Equipe de Virgínia se manifesta sobre suposto encontro com goleiro da Nigéria Zoeira 'Shrek 5' tem primeiro trailer divulgado e mostra visual repaginado de personagens; assista

A publicação segue: “A dor da saudade é imensa, mas o amor que vivemos é ainda maior. Hoje me despeço da vovó com lágrimas nos olhos, mas com gratidão por cada lembrança, cada abraço e cada ensinamento e com a consciência tranquila”.

Nos comentários do comunicado, seguidores e fãs lamentaram a morte de Vovó Valdeci.

“Como pode a gente chorar por quem nunca vimos [...] meus sentimentos Patrícia eu sei que vocês se amaram demais, agora não é hora de culpar ninguém só abraçar vocês com palavras de afeto”, escreveu uma internauta.

Outra escreveu: “Fique em Paz, A vovó teve oportunidade de viver uma linda história de Amor e Cumplicidade com você, Você é incrível, A vovó foi Incrível! Obrigada por ter nós dado a oportunidade de Viver com vocês essa Linda História".