Morre aos 89 anos Vovó Valdeci após sofrer AVC

Vovó Valdeci, como era conhecida Valdecir Laurinda dos Santos, morreu aos 89 anos, nesta quarta-feira (17), após luta contra o Alzheimer. A informação foi confirmada por Patrícia Amaral, nora e antiga cuidadora da idosa.
A idosa ficou famosa nas redes sociais por seus vídeos cheios de simpatia e humor. Vovó Valdeci morreu vítima de um Acidente Vascular Cerebral (AVC).
A rotina da Vovó era compartilhada por Patricia. Entre os conteúdos de cuidados, virou bordão o “benção de Deus, né, minha fia?”, geralmente falado pela idosa.
“Hoje, meu coração se despede de uma das pessoas que tirou o melhor de mim. Sou grata a Deus porque tive a oportunidade de vê-la pela última vez, de segurar sua mão, de dizer o quanto eu a amava,que era uma benção de Deus e de receber seu último sorriso para mim”, expressa trecho da publicação da nora.
A publicação segue: “A dor da saudade é imensa, mas o amor que vivemos é ainda maior. Hoje me despeço da vovó com lágrimas nos olhos, mas com gratidão por cada lembrança, cada abraço e cada ensinamento e com a consciência tranquila”.
Nos comentários do comunicado, seguidores e fãs lamentaram a morte de Vovó Valdeci.
“Como pode a gente chorar por quem nunca vimos [...] meus sentimentos Patrícia eu sei que vocês se amaram demais, agora não é hora de culpar ninguém só abraçar vocês com palavras de afeto”, escreveu uma internauta.
Outra escreveu: “Fique em Paz, A vovó teve oportunidade de viver uma linda história de Amor e Cumplicidade com você, Você é incrível, A vovó foi Incrível! Obrigada por ter nós dado a oportunidade de Viver com vocês essa Linda História".