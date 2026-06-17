Morre Daveigh Chase, atriz de 'O Chamado', aos 35 anos

Morreu nesta quarta-feira (17), aos 35 anos, a atriz Daveigh Chase, mundialmente famosa por viver Samara Morgan, da franquia de terror "O Chamado".

A notícia foi compartilhada Roy Hernandez, namorado da artista, ao portal norte-americano TMZ. Segundo ele, Chase enfrentava um quadro delicado de meningite associado a uma infecção na corrente sanguínea.

Nos últimos dias, ela estava internada em Los Angeles por complicações da doença que evoluíram para problemas septicêmicos, quando o corpo tem uma resposta inflamatória exagerada a uma contaminação.

Chase também tratava de uma desnutrição no hospital quando sofreu uma falência múltipla de órgãos, constatada como a causa oficial da morte.

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Namorado da atriz abriu uma vaquinha para custear o tratamento

Antes da perda de Daveigh Chase, o namorado dela iniciou uma campanha de arrecadação de fundos para custear o tratamento dela. A vaquinha estava sediada na plataforma Go Fund Me com a meta inicial de US$ 5,5 mil (R$ 27,87 mil na cotação atual).

Até a morte dela ser anunciada, a campanha só tinha recebido 1% do valor. No site, Roy Hernandez comentou como a vida da atriz em Hollywood era difícil.

"Daveigh sofreu bullying e teve dificuldades para encontrar segurança e felicidade no centro de Los Angeles. Quando nos conhecemos, prometi que a protegeria e daria o amor e o conforto que ela merecia", disse.

Legenda: Valor arrecadado foi de apenas US$ 480 (R$ 2.442,77 na cotação atual). Foto: Reprodução.

Em seguida, o rapaz forneceu mais detalhes da condição de Chase, que aparentava não ter chances de sobreviver.

"Os médicos me disseram que ela talvez não teria muito tempo. Tudo o que ela queria era um local onde nós pudéssemos ter uma vida juntos, de forma segura e feliz. Agora, mais do que nunca, quero dar a ela esse sentimento de lar e que ela encontre paz em seus dias finais", escreveu.

Quem era Daveigh Chase?

Daveigh Chase estreou nas telonas em 2001, quando fez a co-protagonista no longa-metragem "Donnie Darko". Porém, a fama mundial veio com o terror psicológico "O Chamado", um dos mais recentes clássicos do gênero.

Ela ainda dublou Chihiro, em "A Viagem de Chihiro" (2004) e a jovem Lilo, em "Lilo e Stitch" (2002).

Anos depois, em 2006, Daveigh foi escalada para a série da HBO "Big Love", que mostra a história de uma uma família polígama. Ela interpretou Rhonda Volmer em 32 episódios da série que contou com cinco temporadas.

Chase também tem créditos em séries como "A 5ª Sinfonia de Beethoven", "Sabrina, a Aprendiz de Feiticeira", "Plantão Médico" e "Mercy".