Dicas de filmes para assistir no Dia das Bruxas

O clichê dos filmes de terror no mês de outubro não falha, e o dia 31 de outubro, chamado de Dia das Bruxas, é a oportunidade perfeita para aproveitar todas as produções do gênero.

De clássicos a novas produções, não faltam opções para quem gosta daquele medo ou do susto que eles são capazes de proporcionar. Pensando nisso, reunimos uma lista curta, mas assertiva, com algumas boas escolhas para a data. Confira:

1. A Hora do Mal

Legenda: 'A Hora do Mal' está disponível no streaming HBO Max. Foto: divulgação.

O filme foi um dos sucessos de público de 2025 e pode ser uma aposta para quem deseja consumir algo mais recente. O longa tem no elenco Julia Garner e Josh Brolin, como protagonistas, e Alden Ehrenreich, Benedict Wong, Amy Madigan e Austin Abrams, por exemplo.

"A Hora do Mal" acompanha o misterioso desaparecimento de 17 crianças de uma turma, a classe da professora Gandy (Julia Garner). Numa noite qualquer, às 2h17 da madrugada, todos os alunos acordaram, fugiram de suas casas e sumiram. A exceção é de um único jovem, o tímido Alex Lilly, e uma busca pela resolução.

2. Halloween

Legenda: Filme clássico com Mike Myers está disponível no streaming Netflix. Foto: divulgação.

Primeiro filme da trilogia "Halloween", lançado em 1978 com direção de John Carpenter, a produção conta a história do vilão Michael Myers (Nick Castle), que assassina a irmã mais velha com uma faca de cozinha aos seis anos de idade.

O maníaco foge de um hospital psiquiátrico 15 anos após a morte e retorna à cidade natal dele, onde passa a perseguir Laurie Strode (Jamie Lee Curtis) e os amigos dela. Grande sucesso dos cinemas, o longa ainda resultou no lançamento de outros dez filmes, conectados inteiramente ou não à história de Myers.

3. A Hora do Pesadelo

Legenda: A Hora do Pesadelo está disponível no streaming HBO Max. Foto: divulgação.

Esse aqui é um clássico que não pode faltar em nenhuma lista de produções de terror. Quem não lembra de Fred Krueger? Até hoje, o vilão é um dos mais assustadores da sétima arte e pode ser opção perfeita para quem busca uma grande obra do gênero.

"A Hora do Pesadelo" foi lançado em 1984 e acompanha um grupo de adolescentes. Na história, eles são atacados por um homem deformado com garras de aço nos próprios pesadelos e, para escapar, é preciso acordar. Após vários crimes registrados, os personagens descobrem que o assassino é Freddy Krueger (Robert Englund), um homem que molestou crianças na rua Elm e foi queimado vivo.

4. Terrifier 2

Legenda: 'Terrifier 2' está disponível no streaming Prime Video e Google Play. Foto: divulgação.

Além dos clássicos, filmes recentes também ficam marcados no imaginário do público. Lançado em 2022, "Terrifier 2" é um desses e veio para continuar o primeiro da franquia, ainda na linha mais "gore" pela qual ficou conhecido.

Art the Clown (David Howard Thornton) volta com sede ainda maior de morte no Halloween, focando na jovem Sienna (Lauren LaVera) e seu irmão mais novo, Jonathan (Elliott Fullam), com quem ele descobre uma ligação misteriosa.

5. O Exorcismo de Emily Rose

Legenda: O Exorcismo de Emily Rose está disponível no streaming HBO Max. Foto: divulgação.

De 2005, "O Exorcismo de Emily Rose" conta a história de Erin Bruner, uma advogada ateia que aceita defender um padre católico acusado de deixar uma jovem morrer durante um exorcismo. Os acontecimentos inexplicáveis, no entanto, farão Erin repensar as próprias crenças.

O filme, inclusive, é inspirado no caso real de Anneliese Michel, estudante alemã que faleceu em 1976 após ser submetida a sessões de exorcismo.

6. As Boas Maneiras

Legenda: As Boas Maneiras é um filme de terror nacional, disponível no streaming Prime Video. Foto: divulgação.

Longa Nacional, "As Boas Maneiras" é de 2018, dirigido pela dupla Juliana Rojas e Marco Dutra. A trama circula a personagem Clara, enfermeira que acompanha a gravidez de Ana, uma jovem rica do interior de São Paulo.

As coisas começam a ficar estranhas entre as duas nas noites de lua cheia, ocasião em que Clara passa a observar Ana de forma mais direta e se surpreende com as descobertas.

7. O Iluminado

Legenda: O filme 'O Iluminado' está disponível no streaming HBO Max. Foto: divulgação.

E para fechar a lista, nada menos que a obra de Stanley Kubrick, mas com uma vibe mais semelhante a um terror psicológico.

O protagonista é Jack Torrance (Nicholson), alcoólatra em recuperação que passa a ser cuidador do isolado histórico Overlook Hotel, no Colorado. O filho dele, Danny Torrance (Lloyd), que possui habilidades psíquicas, começa a ver o passado horrível do hotel e se comunica de forma telepática com o cozinheiro do hotel, Dick Hallorann (Crothers). Jack, então, passa a ser afetado diretamente pela influência misteriosa do estabelecimento.

