Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Dicas de filmes para assistir no Dia das Bruxas

Filmes de terror fazem parte da temática do mês e têm fãs apaixonados.

Escrito por
Mylena Gadelha mylena.gadelha@svm.com.br
Zoeira
Filmes de Terror clássicos que podem ser assistidos na data do Halloween.
Legenda: Clássicos e novas obras de terror continuam marcando o imaginário de fãs do gênero cinematográfico.
Foto: divulgação.

O clichê dos filmes de terror no mês de outubro não falha, e o dia 31 de outubro, chamado de Dia das Bruxas, é a oportunidade perfeita para aproveitar todas as produções do gênero. 

De clássicos a novas produções, não faltam opções para quem gosta daquele medo ou do susto que eles são capazes de proporcionar. Pensando nisso, reunimos uma lista curta, mas assertiva, com algumas boas escolhas para a data. Confira:

1. A Hora do Mal

Cartaz de divulgação do filme A Hora do Mal.
Legenda: 'A Hora do Mal' está disponível no streaming HBO Max.
Foto: divulgação.

O filme foi um dos sucessos de público de 2025 e pode ser uma aposta para quem deseja consumir algo mais recente. O longa tem no elenco Julia Garner e Josh Brolin, como protagonistas, e Alden Ehrenreich, Benedict Wong, Amy Madigan e Austin Abrams, por exemplo. 

"A Hora do Mal" acompanha o misterioso desaparecimento de 17 crianças de uma turma, a classe da professora Gandy (Julia Garner). Numa noite qualquer, às 2h17 da madrugada, todos os alunos acordaram, fugiram de suas casas e sumiram. A exceção é de um único jovem, o tímido Alex Lilly, e uma busca pela resolução. 

2. Halloween

Vilão Mike Myers do filme Halloween segurando uma faca.
Legenda: Filme clássico com Mike Myers está disponível no streaming Netflix.
Foto: divulgação.

Primeiro filme da trilogia "Halloween", lançado em 1978 com direção de John Carpenter, a produção conta a história do vilão Michael Myers (Nick Castle), que assassina a irmã mais velha com uma faca de cozinha aos seis anos de idade.

O maníaco foge de um hospital psiquiátrico 15 anos após a morte e retorna à cidade natal dele, onde passa a perseguir Laurie Strode (Jamie Lee Curtis) e os amigos dela. Grande sucesso dos cinemas, o longa ainda resultou no lançamento de outros dez filmes, conectados inteiramente ou não à história de Myers. 

3. A Hora do Pesadelo

Cena do filme A Hora do Pesadelo, com o personagem Freddy Krueger.
Legenda: A Hora do Pesadelo está disponível no streaming HBO Max.
Foto: divulgação.

Esse aqui é um clássico que não pode faltar em nenhuma lista de produções de terror. Quem não lembra de Fred Krueger? Até hoje, o vilão é um dos mais assustadores da sétima arte e pode ser opção perfeita para quem busca uma grande obra do gênero.

"A Hora do Pesadelo" foi lançado em 1984 e acompanha um grupo de adolescentes. Na história, eles são atacados por um homem deformado com garras de aço nos próprios pesadelos e, para escapar, é preciso acordar. Após vários crimes registrados, os personagens descobrem que o assassino é Freddy Krueger (Robert Englund), um homem que molestou crianças na rua Elm e foi queimado vivo.

4. Terrifier 2

Cena do filme Terrifier 2, lançado em 2022.
Legenda: 'Terrifier 2' está disponível no streaming Prime Video e Google Play.
Foto: divulgação.

Além dos clássicos, filmes recentes também ficam marcados no imaginário do público. Lançado em 2022, "Terrifier 2" é um desses e veio para continuar o primeiro da franquia, ainda na linha mais "gore" pela qual ficou conhecido.

Art the Clown (David Howard Thornton) volta com sede ainda maior de morte no Halloween, focando na jovem Sienna (Lauren LaVera) e seu irmão mais novo, Jonathan (Elliott Fullam), com quem ele descobre uma ligação misteriosa. 

5. O Exorcismo de Emily Rose

Cena do filme O Exorcismo de Emily Rose.
Legenda: O Exorcismo de Emily Rose está disponível no streaming HBO Max.
Foto: divulgação.

De 2005, "O Exorcismo de Emily Rose" conta a história de Erin Bruner, uma advogada ateia que aceita defender um padre católico acusado de deixar uma jovem morrer durante um exorcismo. Os acontecimentos inexplicáveis, no entanto, farão Erin repensar as próprias crenças.

O filme, inclusive, é inspirado no caso real de Anneliese Michel, estudante alemã que faleceu em 1976 após ser submetida a sessões de exorcismo.

6. As Boas Maneiras

Cenas do filme de terror brasileiro As Boas Maneiras.
Legenda: As Boas Maneiras é um filme de terror nacional, disponível no streaming Prime Video.
Foto: divulgação.

Longa Nacional, "As Boas Maneiras" é de 2018, dirigido pela dupla Juliana Rojas e Marco Dutra. A trama circula a personagem Clara, enfermeira que acompanha a gravidez de Ana, uma jovem rica do interior de São Paulo.

As coisas começam a ficar estranhas entre as duas nas noites de lua cheia, ocasião em que Clara passa a observar Ana de forma mais direta e se surpreende com as descobertas.

7. O Iluminado

Cenas do filme de Stanley Kubrick O Iluminado.
Legenda: O filme 'O Iluminado' está disponível no streaming HBO Max.
Foto: divulgação.

E para fechar a lista, nada menos que a obra de Stanley Kubrick, mas com uma vibe mais semelhante a um terror psicológico. 

O protagonista é Jack Torrance (Nicholson), alcoólatra em recuperação que passa a ser cuidador do isolado histórico Overlook Hotel, no Colorado. O filho dele, Danny Torrance (Lloyd), que possui habilidades psíquicas, começa a ver o passado horrível do hotel e se comunica de forma telepática com o cozinheiro do hotel, Dick Hallorann (Crothers). Jack, então, passa a ser afetado diretamente pela influência misteriosa do estabelecimento. 

Lista de filmes para assistir no Dia das Bruxas

  1. A Hora do Mal
  2. Halloween
  3. A Hora do Pesadelo
  4. Terrifier 2
  5. O Exorcismo de Emily Rose
  6. As Boas Maneiras
  7. O Iluminado
Assuntos Relacionados
Filmes de Terror clássicos que podem ser assistidos na data do Halloween.
Zoeira

Dicas de filmes para assistir no Dia das Bruxas

Filmes de terror fazem parte da temática do mês e têm fãs apaixonados.

Mylena Gadelha
Há 1 hora
montagem com fotos de influencer com cachorro e fantasia de halloween. A fantasia mais elogiada foi inspirada no filme A Noiva de Chucky
Zoeira

Influencer viraliza ao combinar fantasias de Halloween com o cachorro

Juanky World encantou os seguidores ao exibir produções criativas e cheias de humor ao lado de seu pet.

Redação
30 de Outubro de 2025
Imagem mostra Tiago Scheuer e Roberto Kovalick sorrindo e de mão dadas em estúdio do telejornal Hora 1 simbolizando troca de Kovalick por Tiago Scheuer na apresentação do programa da TV Globo.
Zoeira

Tiago Scheuer assume 'Hora 1' no lugar de Roberto Kovalick

Troca marca início de "danças das cadeiras" no jornalismo da TV Globo.

Redação
30 de Outubro de 2025
Colagem mostra imagens de Créo Kellab, Fabiano Moraes e Will Guimarães, participantes de A Fazenda que estão na sexta roça do reality show.
Zoeira

Enquete 'A Fazenda': Quem você quer que fique na roça? Vote

Créo Kellab, Fabiano Moraes e Will Guimarães disputam voto do público.

Redação
30 de Outubro de 2025
Imagem mostra Toninho Tornando sorrindo enquanto participa da Prova do Fazendeiro no reality show A Fazenda, na qual venceu a disputa pelo chapéu.
Zoeira

A Fazenda 17: Toninho vence a Prova do Fazendeiro e se livra da roça

O humorista disputou o chapéu com Créo Kellab e Fabiano Moraes.

Redação
30 de Outubro de 2025
Os participantes da prova, Créo, Toninho e Fabiano, no estábulo de A Fazenda.
Zoeira

Enquete 'A Fazenda' 17: Veja resultado final de quem você acha que merece ser o próximo Fazendeiro

Fabiano Moraes é a favorito entre os leitores do Diário do Nordeste para escapar da eliminação.

Redação
29 de Outubro de 2025
Fabiano Moraes é o favorito na parcial da enquete da prova do fazendeiro.
Zoeira

A Fazenda 17: Fabiano Moraes lidera parcial da enquete da Prova do Fazendeiro

Peão é o favorito entre os leitores do Diário do Nordeste para escapar da eliminação.

Redação
29 de Outubro de 2025
Inspirada pelo nascimento dos filhos, Paula Cruz passou a desenvolver diferentes tipos de painéis sensoriais. na foto, ela está atrás de uma casinha de madeira, que é um painel sensorial.
Zoeira

Arquiteta cearense deixa a profissão e se dedica à criação de painéis sensoriais infantis

Inspirada pela maternidade, Paula Cruz transformou o amor pelos filhos em um negócio criativo e cheio de afeto.

Redação
29 de Outubro de 2025
Foto da logotipo do restaurante de fast food Burger King em um prédio marrom, acompanhados de um céu azul claro e brilhante.
Zoeira

Ação do Burger King com o Serasa vai trocar boleto por lanche no Halloween

A ação acontece na próxima sexta-feira, 31 de outubro.

Redação
29 de Outubro de 2025
Imagem mostra colagem com fotos de Créo Kellab, Fabiano Moraes e Toninho Tornado, participante de A Fazenda que disputam a prova do fazendeiro em 29 de outubro de 2025.
Zoeira

Quem vence a Prova do Fazendeiro de 'A Fazenda'? Vote na enquete

Quem ganhar se livra da roça, enquanto os demais vão para a berlinda.

Redação
29 de Outubro de 2025
Virginia e Vini Jr. juntos em uma selfie.
Zoeira

Qual o tamanho das fortunas de Virginia Fonseca e Vini Jr.? Descubra os valores

Após assumirem o romance, influenciadora e jogador chamam atenção pelo patrimônio milionário.

Redação
28 de Outubro de 2025
Imagem do artista. Homem negro veste roupa branca e usa óculos escuros.
Zoeira

Sean 'Diddy' Combs pode deixar a prisão em 2028 com bom comportamento

Rapper cumpre pena de 50 meses por transporte para fins de prostituição.

Redação
28 de Outubro de 2025
Alcione é confundida com Elza Soares em aeroporto do RS e compartilha o momento nas redes sociais
Zoeira

Alcione é confundida com Elza Soares em aeroporto do RS e compartilha o momento nas redes sociais

O fã chegou a deixar alguns pertences aos cuidados da cantora enquanto foi fumar.

Redação
28 de Outubro de 2025
Imagem de uma mulher sorridente usando óculos escuros, blusa azul e roupa amarela, tirando selfie com celular, ao lado de um policial da DEIC no interior de uma casa.
Zoeira

Influenciadora é alvo de operação contra estelionato e lavagem de dinheiro na Bahia

A suspeita tem mais de 100 mil seguidores e esbanjava vida de luxo na internet.

Geovana Almeida*
28 de Outubro de 2025
Dulce María cantando. ela tem 39 anos e espera o segundo filho.
Zoeira

Dulce María anuncia segunda gravidez

Cantora mexicana revelou a novidade e exibiu a barriga pela primeira vez em ensaio fotográfico.

Redação
28 de Outubro de 2025
Virginia e Vini Jr em anúncio de namoro nas redes sociais.
Zoeira

Virginia e Vini Jr. assumem relacionamento nas redes sociais

Entre idas e vindas, o casal comemorou o marco no quarto de um hotel, com balões em formato de coração e pétalas de rosas.

Redação
28 de Outubro de 2025
Homem jovem sorridente sentado em um banco de parque, segurando uma bebida com canudo e fazendo gesto de telefone com a mão. Fundo com árvores e espaço urbano.
Zoeira

Influenciador é condenado a pagar R$ 50 mil em indenizações por 'pegadinhas'

Uma das vítimas do humorista desenvolveu síndrome do pânico e perdeu o emprego.

Geovana Almeida*
28 de Outubro de 2025
imagem mostra o palco do criança esperança. ao fundo, a plateia. no palco, as apresentadoras ao lado de renato aragão. ao microfone, o cearense samuel macedo.
Zoeira

Fotógrafo cearense participa de homenagem a Renato Aragão no 'Criança Esperança'

Samuel Macedo contou a própria história durante o especial desta segunda-feira (27).

Redação
28 de Outubro de 2025
Marcela e Dado Dolabella.
Zoeira

Marcela desiste de denunciar Dado Dolabella por agressão após ‘acordo’, diz advogado

Advogado desistiu do caso por não concordar com acordo.

Redação
27 de Outubro de 2025
Foto de Vittor Fernando ao lado de Gabriel Fuentes em cama de hospital.
Zoeira

Gabriel Fuentes e Vittor Fernando sofrem tentativa de assalto e são alvejados por tiros

O casal de atores retornava do Rio de Janeiro.

Redação
27 de Outubro de 2025