José Rico, da dupla Milionário & José Rico, é convidado especial do ‘Viver Sertanejo’ deste domingo

O programa “Viver Sertanejo” deste domingo (2) relembra a trajetória de José Rico e da inesquecível dupla Milionário & José Rico. O especial é apresentado pelo cantor Daniel.

“Viver Sertanejo” está de volta após duas semanas sem exibição. “Vamos celebrar a vida, a história e o legado de um dos grandes nomes da nossa música sertaneja: Zé Rico, que completaria 80 anos neste ano”, anunciou o perfil oficial da produção.

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O programa será transmitido diretamente da fazenda do cantor Daniel, localizada na cidade de Brotas, São Paulo.

Também são convidados do artista neste domingo: Milionário & Moysés Rico, Matogrosso e Mathias, Paraná e Sami Rico.

“Vamos recordar grandes momentos da carreira, ouvir histórias da família e cantar sucessos que atravessaram gerações, como A Carta, Apaixonado e Sonhei com Você”, expressa ainda o anúncio do programa.

Que horas começa "Viver Sertanejo" neste domingo (2)?

O programa "Viver Sertanejo" é apresentado pelo cantor Daniel e vai ao ar neste domingo (2), a partir das 10h05, logo após o "Globo Rural".

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