Globo Rural deste domingo (2) explora a Capital Nacional do Inhame, no Espírito Santo

O Globo Rural deste domingo (02) apresentará uma reportagem especial sobre o inhame, nome comum de um tubérculo cultivável pertencente a várias espécies da família das dioscoreáceas e das aráceas.

No Brasil, o Espírito Santo se destaca como um dos estados que mais produzem a especiaria, contando até com uma cidade chamada de "Capital Nacional do Inhame".

Trata-se do município de Alfredo Chaves, onde agricultores tiram a renda das famílias através do cultivo e da comercialização do tubérculo.

"O inhame para a gente faz parte da família. Porque levantamos cedinho, para ir à plantação, e até de tardezinha, o tempo todo colhendo o inhame", diz uma das fazendeiras responsáveis pela colheita.

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Que horas começa o Globo Rural hoje (02)?

O "Globo Rural" começa às 8h30, logo após o "Auto Esporte" na TV Globo, e no Globoplay.