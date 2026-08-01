Jão apresenta álbum ‘Memórias Póstumas’ no Altas Horas deste sábado (1º)

Cantor retornou à carreira após um período longe dos palcos.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
01 de Agosto de 2026 - 19:00
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Legenda: Jão revelou detalhes dos bastidores do novo álbum.
Foto: Reprodução/Globo.

O Altas Horas deste sábado (1º) recebe o cantor Jão, que retornou à carreira após um período longe dos palcos. Esta é a primeira vez que o artista vai apresentar o álbum ‘Memórias Póstumas’, lançado nesta semana.

Jão explica que o trabalho foi produzido durante o período que passou mais recluso da vida pública. Trazendo uma reflexão pessoal e artística, o álbum marca uma nova fase de sua carreira, com inspiração de temas como memória, afetos e espiritualidade.

No Altas Horas, o cantor apresenta ao público músicas como “Aurora”, “Acontece”, “Por Você” e “Romaria”.

Serginho Groisman também recebe no palco os convidados Cauã Reymond, Eduardo Sterblitch, Everaldo Marques, Pathy Dejesus e Manu Gavassi, em seu primeiro programa de TV após o nascimento da filha, Nara.

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Que horas começa o 'Altas Horas' deste sábado (1º)?

O "Altas Horas" começa a partir das 22h40 no horário de Brasília, e será transmitido na TV Globo e no Globoplay. 

Comandado pelo apresentador Serginho Groisman, ele vai ao ar após a exibição da novela “Quem Ama Cuida”.

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