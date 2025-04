Eliminado, Maike pede desculpa por atos com Renata: 'Assumo meu erro'

Após a eliminação do BBB 25, na noite dessa quinta-feira (10), Maike assistiu aos momentos em que ultrapassou os limites com Renata. O agora ex-participante do reality chegou a morder a cearense e puxar o cabelo dela dentro do reality.

Durante conversa com Gil do Vigor e Ceci Ribeiro, no "Bate-Papo BBB", Mike pediu desculpas e assumiu o erro. “Queria pedir desculpa para você e para todas as mulheres que se sentiram ofendidas. Assumo meu erro, não tenho problema em fazer isso, até porque está gravado e não tem como eu falar o contrário. Peço desculpas, de coração, não sou de fazer essas coisas, mas ontem eu me passei”.

O ex-BBB chegou a afirmar que estava envergonhado. “Só posso pedir desculpas”.

Antes da eliminação, o apresentador Tadeu Schmidt também reforçou que houve excesso da parte do brother. “Na hora, a própria Renata te advertiu, a produção também, duas vezes. Tem que ficar atento”.

Maike foi eliminado no 14º paredão, com 49,12% da média de votos.