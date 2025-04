Que horas começa 'Tieta'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (11)

A novela 'Tieta' desta sexta-feira (11) vai ao ar às 17:05, após 'Meu Amigo, o Dragão'. Nesse capítulo, Depois ela fala com Elisa, que garante que Helena faria qualquer coisa para separá-la de Ascânio.

Resumo completo de 'Tieta' desta sexta-feira

Depois ela fala com Elisa, que garante que Helena faria qualquer coisa para separá-la de Ascânio. Mirko pede a Rosalvo que mande fazer uma pesquisa sobre desapropriações. Osnar pergunta a Tieta como eles ficam, se Ricardo voltar. Para Ascânio, Leonora alega que foi a Esplanada só para passear. Tieta diz a Osnar que não sabe o que fazer se Ricardo voltar e ele a deixa sozinha para pensar. Imaculada conta a Letícia que tem um amor impossível. Cinira ouve o padre e Cosme dizendo que Ricardo pode ter morrido e fica com medo da reação de Perpétua. Imaculada ouve Cinira comentar isto com Milu e desmaia.

Milu percebe que Imaculada ama Ricardo. Silvana volta e Laura pensa em convidá-la para ir à sua casa. Leonora diz a Ascânio que vai deixá-lo. Leonora mente para Ascânio, dizendo que vai deixá-lo porque se cansou dele. Jairo e Cinira marcam seu casamento. Osnar tenta saber o que há com Ascânio, mas ele não quer comentar o assunto. Leonora diz a Carmosina o que disse a Ascânio. Aída e Amorzinho levam os bordados para Carol. Bafo de Bode volta a beber. Imaculada ofende Perpétua, que não admite ela ter ido à sua casa para saber de Ricardo. Silvana visita Laura. Helena chega e vai ver Ascânio.

Leonora volta para a casa de Tieta, que a consola. Ascânio expulsa Helena de sua sala. Tieta se oferece para contar toda a verdade a Ascânio, inclusive sobre ela mesma. Leonora não aceita. Silvana confessa a Laura que voltou por causa de Dário. Helena nega a Carmosina que tenha algo a ver com a separação de Ascânio e Leonora. Milu diz à filha que ela sabe pouco sobre Gladstone e pode vir a sofrer. Bebê compra todos os vestidos da confecção de Aída para mandar para o irmão vender. Ascânio procura Leonora, que não quer recebê-lo com medo de não resistir. Tieta diz a Ascânio que Leonora não quer vê-lo e lhe pede que espere uns dias para tornar a procurá-la.

Laura conta a Dário o motivo da volta de Silvana. Helena diz a Ascânio que não lhe dará o divórcio. Ele decide viajar. Laura autoriza Dário a traí-la com Silvana. Milu pede a Tieta que descubra se Gladstone pretende se casar com sua filha. Cora ouve Tieta dizer a Gladstone para não magoar Carmosina e que lhe pagou só para dormir com ela. Perpétua ouve Cora comentar isto com Araci e conta tudo a Carmosina.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:05, na Rede Globo.