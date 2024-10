Paul Mccartney inicia turnê no Brasil nesta terça (15); confira o possível setlist dos shows

O ex-Beatle Paul McCartney inicia a série de três shows no Brasil nesta terça-feira (15), em São Paulo. O artista traz ao país a turnê "Got Back" e faz outra apresentação na capital paulista na quarta (16), no Allianz Parque, com ingressos esgotados. Para encerrar a passagem em solo brasileiro, ele se apresenta em Florianópolis, Santa Catarina, no estádio da Ressacada, no sábado (19).

Afetuoso com os fãs do Brasil, o cantor veio há menos de um ano ao país. Paul McCartney passou por cinco estados, onde fez oito apresentações nos meses de novembro e dezembro de 2023.

Com a visita recente e sem mais lançamentos desde então, fãs especulam que o artista deve realizar um show similar ao do ano passado. A possível novidade do setlist é "Now and then", canção inédita lançada pelos Beatles em novembro, que deve ser incluída na apresentação.

Com 82 anos e ainda cheio de fôlego na música, o show de Sir Paul tem cerca de três horas de duração. São esperadas para integrar a setlist sucessos como "Blackbird", "Hey Jude", "My Valentine", "Live and Let it Die" e "Here today".

Uma sequência composta exclusivamente de hits dos Beatles também é aguardada pelos fãs. Por fim, "Golden Slumbers", "Carry that weight" e "The end" finalizam o espetáculo do ex-Beatle.