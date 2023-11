Cearense participa de show surpresa do Paul McCartney em Brasília

Uma cearense participou de um show surpresa do Paul McCartney nesta terça-feira (28), em Brasília. O artista veio ao Brasil para apresentar a turnê “Got Back".

Dalya Moura, de 41 anos, que comprou ingresso para assistir ao show do dia 30 de novembro em Brasília, chegou no Distrito Federal nesta terça-feira (28), aproximadamente às 9h, e foi direto para o Clube do Choro, onde aconteceu a apresentação.

Veja também

Ao Diário do Nordeste, ela contou que através do irmão, Dalwton Moura, ficou sabendo da apresentação surpresa. Segundo a cearense, o irmão viu o boato em grupos de WhatsApp ainda na noite de segunda-feira (27).

Ao chegar no aeroporto, Dayla decidiu ir direto do aeroporto para o Clube tentar um ingresso para o show. No entanto, somente alguns fãs, entre os que tinham adquirido o ingresso para o dia 30, receberam o link para a compra do pocket show.

A cearense não recebeu o link, mas decidiu permanecer no local na esperança de que mais ingressos seriam disponibilizados para quem estava na frente do Clube.

Ao ser informada por um membro da equipe de que não teria tickets extras, ela decidiu deixar o local por volta das 14h. Mais tarde, cerca de 16h30, ela retornou ao Clube para tentar mais uma vez o ingresso do show surpresa.

Foi quando a equipe informou que daria o ticket gratuitamente aos fãs que estavam aguardando no local e estavam sem ingresso. Segundo Dalya, os fãs que compraram o ingresso pelo link desembolsaram cerca de R$ 200 pela meia entrada.

"O show foi incrível. Disseram que ia ser um pocket de 1 hora só, mas ele tocou 1h40min. Muito animado, interagindo com a plateia, olhando para as pessoas. Foi memorável", afirma a cearense.

Dayla já foi a diversas apresentações do cantor, inclusive o show na Arena Castelão, em Fortaleza, no ano de 2013, mas pela primeira vez teve a chance de participar de um show intimista. Ela afirma que ficou a 2 metros de distância de Paul McCartney.

"É uma coisa muito especial. Porque você tá muito perto de um artista que você tem uma admiração gigante e por ser um espaço pequeno, e a interação dele com a plateia, por estar todo mundo sem celular na mão, realmente é uma experiência única", destaca.

Legenda: Dalya Moura com a família no show do Paul McCartney na Arena Castelão em 2013 Foto: Arquivo Pessoal/Dalwton Moura

Show surpresa em Brasília

Na manhã desta terça, a equipe do cantor informou através das redes sociais que Paul realizaria uma apresentação surpresa no Clube do Choro. O artista costuma fazer show surpresas em outros países, mas é a primeira vez que faz algo do tipo no Brasil.

Um link para a compra de ingressos foi enviados para alguns fãs que haviam adquirido o ticket para o show do dia 30 de novembro em Brasília. Segundo o jornal O Globo, somente 200 fãs conseguiram participar do momento. Não era permitido gravar ou tirar fotos do show.

"Para comemorar a chegada da turnê Got Back ao Brasil, Paul fará um show ainda hoje no Clube do Choro de Brasília. Os ingressos para o show são extremamente limitados!", diz o comunicado publicado no site do cantor.

Paul McCartney no Brasil

O cantor, que ficou conhecido pela participação na banda The Beatles, retorna ao Brasil com oito apresentações, incluindo as cidades de Brasília, Belo Horizonte, São Paulo, Curitiba e Rio de Janeiro.

“Adoro vir ao Brasil porque vocês gostam de arrasar, cantar e festejar tudo ao mesmo tempo. Estamos muito entusiasmados. Vamos nos divertir. Vamos arrasar. Vamos rolar. Vamos pisar. Vamos passear. E Brasil, vamos nos divertir muito", declarou o cantor em seu site.

Confira as datas e locais