Escritora cearense Socorro Acioli emplaca 1º e 3º lugares entre os livros mais vendidos da Flip

A escritora Socorro Acioli foi destaque na Festa Literária Internacional de Paraty (Flip) deste ano ao conquistar duas posições na lista de mais vendidos da livraria oficial do evento. Realizado na cidade homônima, no litoral sul do Rio de Janeiro, o festival é conhecido como um dos principais do mercado editorial brasileiro.

"Oração para Desaparecer", romance recém-lançado pela autora cearense, é a publicação que encabeça o ranking da Livraria da Travessa divulgado na tarde deste domingo (26), às 14h30, quando a programação oficial já tinha sido concluída.

Veja também

Já "A Cabeça do Santo", de 2014, logrou o terceiro lugar na listagem de mais comprados pelo público da Flip.

Logo atrás de Socorro, há outro nordestino, o escritor baiano Itamar Vieira Junior, que figura com "Salvar o Fogo" na quarta oposição. Seu escrito "Torto Arado", sucesso de vendas quando lançado, em 2019, aparece em sétimo na relação divulgada hoje.

Quebrando paradigmas das duas últimas edições presencias, em que estrangeiros foram os prediletos dos leitores que foram a Paraty, os brasileiros dominaram o "top 10" desta edição. Das dez obras recordistas de vendas em 2023, apenas "Me Chame de Cassandra", é assinado por alguém de fora, o cubano Marcial Gala. As informações são da Folha de S. Paulo.

Confira: