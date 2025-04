A pouco mais de uma semana da final do Big Brother Brasil (BBB) 25, que se encerra no próximo dia 22 de abril, o público já aposta que seus participantes preferidos virem finalistas da edição. Conforme enquete do Diário do Nordeste, a cearense Renata Saldanha é a favorita para ganhar o reality show e arrematar mais de R$ 2,6 milhões.

Enquete final do BBB 25

A bailarina aparece com 30,62% de votos no levantamento do DN, seguida de Diego Hypólito (23,26%), Vitória Strada (18,62%), Guilherme (12,25%) e Vinícius 8,07%. Já Delma e João Pedro tiveram votações menos expressivas, com 1,30% e 1,%, respectivamente.

Ainda que não seja possível saber quais serão os três finalistas, já é possível cogitar quais os mais queridos do reality show no momento. E você, já tem um favorito?

A rivalidade entre as torcidas está cada vez mais acirrada. Ainda restam sete brothers na disputa pelo prêmio milionário. Até a final, muitas dinâmicas no modo turbo devem movimentar a casa mais vigiada do Brasil.

Renata no Paredão

Renata está no paredão como consequência da 16ª Prova do Líder do BBB 25, realizada na última quinta-feira (10), que colocou João Pedro na liderança. A dinâmica definia que os quatro brothers com os piores desempenhos na disputa precisavam votar entre si para escolher o primeiro participante da próxima formação do paredão.

Com três votos, Renata foi a primeira emparedada. A formação da berlinda acontece nesta sexta-feira (11), durante o programa ao vivo.