Restam apenas duas semanas até a final do Big Brother Brasil (BBB) 25, que se encerra no próximo dia 22 de abril, e as expectativas para quais brothers da edição estarão na disputa pelo prêmio milionário já são altas entre as torcidas nas redes sociais.

Nove participantes continuam no confinamento, mas um deles já deve deixar o programa nesta terça-feira (8), em meio à Semana Turbo.

No paredão mais recente, João Gabriel, Diego Hypólito e Vitória Strada disputam a preferência do público, e a decisão deixará apenas oito brothers na casa mais vigiada do Brasil. Além disso, uma nova prova do Líder deve realizada, assim como a formação de uma nova berlinda.

Ainda que não seja possível saber quais serão os três finalistas, já é possível cogitar quais os mais queridos do reality show no momento. E você, já tem um favorito?

Vote na enquete: