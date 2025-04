Quem ganhou a Prova do Líder no BBB 25? Veja como foi 16ª disputa do reality

João Pedro se tornou o novo líder do Big Brother Brasil (BBB) 25. Os participantes disputaram a 16ª Prova do Líder do reality show na noite desta quinta-feira (10), que foi feita individualmente e com a participação de todos. Na última semana, o BBB contou com reinício do "Modo Turbo".

Após a eliminação de Maike, a prova do líder e o emparedado de hoje, um dos brothers vai deixar a casa no domingo (13). Nesta quarta-feira (11), será realizada a Prova do Anjo e formação de Paredão.

QUEM ESTÁ NO PAREDÃO

Após a prova da liderança, os quatro jogadores com os piores desempenhos votaram para definir um emparedado. Os piores resultados foram obtidos por Vitória Strada, Diego Hypolito, Renata e Joselma.

Joselma votou em Renata;

Vitória Strada votou Renata;

Renata votou em Joselma;

Diego votou em Renata.

Com três votos, a cearense foi para o Paredão.

Como foi a Prova do Líder do BBB 25

Legenda: Os sete participantes disputaram a Prova do Líder no BBB 25 nesta terça (10) Foto: Reprodução / Globoplay

Na Prova do Líder, os brothers precisaram demonstrar agilidade e concentração ao montar um quebra-cabeça, cada.

A primeira fase da disputa foi realizada por Guilherme, Vinícius, Delma, Renata, Vitória Strada, João Pedro e Diego Hypolito.

Vinícius, Guilherme e João Pedro foram os primeiros a concluir a parte inicial da competição. Por fim, João Pedro foi consagrado líder mais uma vez.

Nova divisão da casa

O novo líder dividiu a casa entre VIP e Xepa, ao distribuir as pulseiras entre os confinados.

VIP: Renata e Vinícius.

Renata e Vinícius. Xepa: Vitória Strada, Diego Hypolito, Renata e Joselma.

