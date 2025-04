Quem saiu do BBB 25? João Gabriel é eliminado com 51,95% dos votos no 14º Paredão

O brother João Gabriel foi eliminado no décimo quarto paredão do Big Brother Brasil (BBB) 25, com 51,95% da média de votos. Ele deixou o reality show na noite desta terça-feira (8), sendo o 14ª eliminado da edição, após enfrentar Diego Hypólito e Vitória Strada na berlinda.

Diego Hypólito foi a segunda pessoa mais votada na disputa pela permanência na casa, recebendo 45,76%, na média. Por sua vez, Vitória teve somente 2,29% dos votos. João Gabriel foi parar na berlinda após a maioria da casa votar nela durante a formação do paredão de domingo (6).

Como foi a formação do paredão?

João Gabriel foi o participante que mais votado pela casa, com 5 votos, já Vitória, com 3 votos, foi a segunda mais votada, também sendo indicada ao paredão. O ex-ginasta foi indicado pelo líder Maike.

A seguir, veja quem votou em quem:

Diego votou em João Gabriel;

João Gabriel votou em Vitória;

Delma votou em João Gabriel;

Renata votou em Vitória;

Vitória votou em João Gabriel;

Guilherme votou em João Gabriel;

João Gabriel votou em Vitória;

Vinícius votou em João Gabriel;

A eliminação deste domingo foi a primeira em “Modo Turbo”, com o andamento do programa acelerado, que segue até o final do reality.

