Mãe prepara festa surpresa para filho e reação da criança encanta web; veja vídeo

Um gesto de carinho entre mãe e filho emocionou internautas nessa semana. A jovem Estefany viralizou nas redes sociais ao mostrar a reação do filho mais velho, Kauã Lucas, ao ser surpreendido com uma festa no aniversário.

O vídeo foi publicado no início do mês, quando Lucas fez sete anos, mas ganhou atenção nos últimos dias. Na gravação, Lucas chega em casa e encontra família e amigos reunidos para comemorar mais um ano de vida dele.

Trajado com a camisa do Sport Club do Recife, a criança não aguenta a emoção e corre para os braços da mãe, que gravava tudo. Os dois se abraçam e choram juntos.

Assista:

No mesmo dia, Estefany fez outra publicação, dessa vez, parabenizando o filho. "Que esse novo ciclo que se inicia venha repleto de amor, conhecimento, paciência, diversão, fé em Deus e que seja abençoado. Faria tudo novamente por você! Eu te amo meu pequeno", escreveu.

O vídeo já conta com 823 mil visualizações e 123 mil curtidas no Instagram. Nos comentários, pessoas parabenizam a atitude da mãe. "Algumas mães têm que entender, que crianças não querem a maior festa de aniversário, gente que ela nunca nem viu, criança só querem se sentir amadas", elogiou um perfil.

