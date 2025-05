Faturamento de R$ 750 milhões: entenda de onde vem a fortuna da influenciadora Virginia Fonseca

A influenciadora Virginia Fonseca prestou depoimento, na terça-feira (13), à CPI das Bets, no Senado Federal, em Brasília, e surpreendeu ao revelar que o faturamento de uma de suas empresas, a WePink, foi de R$ 750 milhões em 2024.

Ou seja, além de ser uma das principais influenciadoras do País, com mais de 53 milhões de seguidores somente no Instagram, Virginia construiu um império no universo das marcas de cosmético.

“Eu já tinha 30 milhões de seguidores quando divulguei [as bets] e tenho a minha empresa. Ano passado [a empresa] faturou R$ 750 milhões, se não me engano. Então, eu não fiquei milionária com bet, não”, disse a esposa de Zé Felipe, ao ser interrogada pela senadora Soraya Thronicke.

Conforme informações da Forbes, a influencer já faturou cerca de R$ 17 milhões com um de suas linhas de perfume, três meses após o lançamento da marca. Em 2022, o faturamento total da WePink já havia sido revelado por Virgínia: R$ 168,6 milhões.

A empresária também fatura alto nas lives da empresa. Em 2024, ela contou que teria recebido R$ 22 milhões em 13 horas e 30 minutos. Em 2023, foram embolsados quase R$ 60 milhões em apenas três lives de horas no Instagram.

Vida de luxo

O faturamento reflete na vida de luxo que Virginia e a família levam. Ela vive em uma mansão em Goiânia que frequentemente é comparada a um shopping, devido ao tamanho. A influenciadora e o marido também mantêm uma casa em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, comprada por R$ 27 milhões.

Em março deste ano, Virgínia comprou um novo jatinho. A aeronave, que conta com dez assentos, é avaliada entre R$ 23 milhões e R$ 29 milhões. A família já usava uma aeronave particular desde 2023, quando ela presenteou o marido com um jato.

A influenciadora ainda costuma investir em bolsas de grife e presentear familiares com itens de luxo. Em abril deste ano, ela comprou um relógio de mais de R$ 900 mil para dar para Zé Felipe de aniversário.

Virginia ainda é sócia de uma empresa de procedimentos estéticos, da agência de marketing Talismã Digital e apresentadora do SBT, do programa “Sabadou com Virgínia”. Ela ganha um salário de R$ 60 mil e participação em merchandising.