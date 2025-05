Talitha Morete e Fabrício Battaglini homenageiam Tati Machado após jornalista perder bebê

A dupla Talitha Morete e Fabrício Battaglini apresentou a edição desta quarta-feira (14) do “Mais Você” e iniciou o programa prestando uma homenagem à colega de equipe, Tati Machado, que divulgou, na terça-feira (13), que perdeu o bebê que esperava aos oito meses de gestação.

“Ontem [13] foi divulgada uma informação que nenhum de nós poderia imaginar, sobre a dor que sofreram a nossa companheira, nossa querida Tati Machado, e o marido dela, o Bruno Monteiro, com a perda do filho Rael”, iniciou Fabrício.

Thalita não segurou as lágrimas ao comentar a situação da colega de trabalho: “A Tati estava grávida de 8 meses e foi surpreendida com essa notícia de tirar o chão. A nota divulgada por ela nas redes sociais diz que foi constatada a parada dos batimentos cardíacos do bebê e as causas estão sendo investigadas”.

Veja também Zoeira Mãe prepara festa surpresa para filho e reação da criança encanta web; veja vídeo Zoeira Bruno Gagliasso faz as pazes com a mãe após desavenças políticas

“Tati, a gente deseja, do fundo do coração, que Deus te dê muita força, e a gente tem certeza que o Brasil todo está numa corrente de carinho, de amor com você, com o Bruno, com a sua família toda. Então, sinta-se abraçada, um beijo no seu coração e todo amor do mundo para vocês”, disse ainda.

Em entrevista recente, Tati Machado revelou que já havia perdido um bebê, em 2019, no dia do seu aniversário, e que ela ficou com um trauma devido à situação.