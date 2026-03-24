BBB 26 entra em modo turbo e terá duas eliminações nesta semana
A dinâmica é necessária para que o programa chegue ao "Top 10".
O Big Brother Brasil 26 entra, nesta semana, no primeiro "modo turbo" da temporada. Depois da eliminação desta terça-feira (24), haverá a última Festa do Líder nesta quarta (25) e mais uma Prova do Líder na quinta (26), com formação de Paredão na sexta (27) e eliminação no domingo (29).
A dinâmica é necessária para que o programa entre no sonhado "Top 10".
No domingo (29), logo após a segunda eliminação da semana, os dez últimos jogadores disputarão uma nova Prova do Líder e, na sequência, formarão mais um Paredão — o resultado desta berlinda será na terça-feira (31).
Veja também
Entenda a dinâmica da semana
- 24/03: Resultado do 10º Paredão;
- 25/03: Última Festa do Líder;
- 26/03: Prova do Líder;
- 27/03: Prova do Anjo e formação do 11º Paredão;
- 29/03: Resultado do 11º Paredão, Prova do Líder e formação do 12º Paredão;
- 31/03: Resultado do 12º Paredão.
Quem está no 10º Paredão do BBB 26?
Gabriela, Jonas Sulzbach e Juliano Floss disputam o 10º Paredão do BBB 26. Um deles deixará a casa mais vigiada do Brasil nesta terça-feira, durante o programa ao vivo. Juliano foi indicação do Líder Alberto Cowboy, Jonas foi o mais votado pela Casa e Gabriela foi contragolpeada por Jonas.