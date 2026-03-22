Veja como foi a formação do 10º paredão do BBB 26 neste domingo (22)

O 10º paredão do BBB 26 foi formação neste domingo (22). A berlinda começou a ser formada na sexta-feira (20), com uma dinâmica de sorte envolvendo os quatro primeiros eliminados da disputa pela liderança. Hoje, o paredão foi consolidado com Gabriela, Jonas e Juliano.

Samira, Leandro, Chaiany e Juliano fizeram um sorteio. Em ordem, cada um escolheu uma caixa, e quem encontrasse um bracelete já estaria emparedado. Nessa primeira etapa, Leandro Boneco foi selecionado para a berlinda.

Na segunda etapa, porém, ele se salvou no Triângulo de Risco, e quem acabou trocando de lugar no paredão com Boneco foi Jordana.

Neste domingo (22), o paredão foi formado com uma pessoa indicada pelo líder e outra pelos votos da casa. O mais votado teve direito a um contragolpe.

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Por fim, três pessoas vão jogar a prova Bate e Volta e uma pessoa vai conseguir se salvar.

Indicação do Líder

O líder, Alberto Cowboy, indicou Juliano ao paredão.

Votação da Casa

Jordana votou em Boneco

Gabriela votou em Jonas

Boneco votou em Jonas

Jonas votou em Boneco

Milena votou em Jonas

Solange votou em Jonas

Marciele votou em Boneco

Juliano votou em Jonas

Chaiany votou em Jonas

Ana Paula votou em Jonas

Samira votou em Jonas.

Contragolpe do mais votado

Com maioria dos votos, Jonas acabou também na berlinda. Ele teve direito a um contragolpe e indicou Gabriela.

Jordana, Jonas e Gabriela disputaram a prova Bate e Volta, com vitória de Jornada.

O paredão está formado com Gabriela, Jonas e Juliano.