Veja como foi a formação do 10º paredão do BBB 26 neste domingo (22)
Dinâmica começou na sexta-feira, com desafio inédito.
O 10º paredão do BBB 26 foi formação neste domingo (22). A berlinda começou a ser formada na sexta-feira (20), com uma dinâmica de sorte envolvendo os quatro primeiros eliminados da disputa pela liderança. Hoje, o paredão foi consolidado com Gabriela, Jonas e Juliano.
Samira, Leandro, Chaiany e Juliano fizeram um sorteio. Em ordem, cada um escolheu uma caixa, e quem encontrasse um bracelete já estaria emparedado. Nessa primeira etapa, Leandro Boneco foi selecionado para a berlinda.
Na segunda etapa, porém, ele se salvou no Triângulo de Risco, e quem acabou trocando de lugar no paredão com Boneco foi Jordana.
Neste domingo (22), o paredão foi formado com uma pessoa indicada pelo líder e outra pelos votos da casa. O mais votado teve direito a um contragolpe.
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Por fim, três pessoas vão jogar a prova Bate e Volta e uma pessoa vai conseguir se salvar.
Indicação do Líder
O líder, Alberto Cowboy, indicou Juliano ao paredão.
Votação da Casa
Jordana votou em Boneco
Gabriela votou em Jonas
Boneco votou em Jonas
Jonas votou em Boneco
Milena votou em Jonas
Solange votou em Jonas
Marciele votou em Boneco
Juliano votou em Jonas
Chaiany votou em Jonas
Ana Paula votou em Jonas
Samira votou em Jonas.
Contragolpe do mais votado
Com maioria dos votos, Jonas acabou também na berlinda. Ele teve direito a um contragolpe e indicou Gabriela.
Jordana, Jonas e Gabriela disputaram a prova Bate e Volta, com vitória de Jornada.
O paredão está formado com Gabriela, Jonas e Juliano.