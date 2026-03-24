Enquete BBB 26: parcial atualizada indica saída de brother com 59% dos votos

Juliano Floss deve ser o eliminado do Big Brother Brasil 26 desta terça-feira (24), segundo o que aponta a parcial atualizada da enquete do Diário do Nordeste. O dançarino aparece com 59,7% das intenções de voto dos leitores para deixar o reality.

Em segundo lugar, na enquete, aparece o influenciador Jonas Sulzbach, com 29,6%. Por último, está Gabriela, com 10,6%. O resultado oficial será anunciado pelo apresentador Tadeu Schmidt.

O trio foi emparedado na noite do último domingo (22). Juliano foi mandado para a berlinda pelo Líder Alberto Cowboy. Jonas foi o mais votado pela Casa e deu contragolpe em Gabriela. Jordana, que havia sido emparedada na dinâmica "Triângulo de Risco", conseguiu se salvar na Prova Bate e Volta.

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Como foi a formação do 10º paredão do BBB 26?

O 10º Paredão do BBB 26 começou a ser formado na sexta-feira (20), com uma dinâmica de sorte envolvendo os quatro primeiros eliminados da disputa pela liderança: Samira, Leandro Boneco, Chaiany e Juliano. Eles fizeram um sorteio e cada um escolheu uma caixa. Quem encontrasse um bracelete já estaria emparedado. Nessa primeira etapa, Boneco foi selecionado para a berlinda.

Na segunda etapa, porém, durante o "Triângulo de Risco", o produtor cultural se salvou e trocou de lugar com Jordana.

Nesse domingo, o paredão foi formado com uma pessoa indicada pelo líder e outra pelos votos da casa. O mais votado teve direito a um contragolpe. Por fim, três pessoas jogaram a prova Bate e Volta e uma pessoa consegui se salvar.