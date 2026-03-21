Leandro Boneco escapa do Paredão após 2ª etapa do Triângulo de Risco; veja quem está emparedado
Participante escolheu Jonas e Jordana para realizar dinâmica com ele
Após ganhar o anjo durante a tarde, a noite deste sábado (21) foi de reviravolta para Leandro Boneco. Após começar o programa ao vivo já emparedado pela primeira etapa da dinâmica Triângulo de Risco, o baiano conseguiu se livrar da berlinda em um desafio que exigiu estratégia e sorte.
Após o jogo, quem acabou trocando de lugar no paredão com Boneco foi Jordana.
Entenda como ocorreram as duas fases da dinâmica
Na primeira fase, ocorrida na sexta-feira (20), Leandro enfrentou Chaiany, Samira e Juliano Floss. Por sorteio, ele acabou escolhendo a caixa 2, que continha a pulseira que o colocou diretamente no Paredão. No entanto, as regras previam uma segunda chance na noite de sábado.
Para a segunda etapa, Leandro teve a missão de esconder um cartão com a palavra "Paredão" em uma de três caixas disponibilizadas pela produção. Em seguida, ele precisou convocar dois participantes para o centro da sala.
Veja também
Seguindo as regras, Tadeu Schmidt solicitou que Leandro definisse a ordem de escolha das caixas entre os convidados, sendo que a última caixa ficaria com o próprio Boneco. Assim, primeiro foi Jonas quem pegou a caixa 3 e, logo após, Jordana escolheu a caixa 2, onde estavam escondidos a pulseira e o cartão do Paredão. Com isso, a caixa 1 ficou para o baiano.
Após as escolhas, foi aberta a fase de trocas, onde o emparedado original, seguido pelos outros dois participantes, pôde decidir se permanecia com sua caixa ou trocava com um colega.
Boneco, em uma estratégia arriscada, trocou a caixa que o deixava no paredão, com Jordana. Jonas não quis trocar. Porém, Jordana, pensando que o baiano tinha escolhido a caixa 2 para se dar bem, resolveu destrocar com Boneco.
Ao final, todos abriram as caixas simultaneamente. Para alívio de Leandro, o cartão do Paredão estava com Jordana.